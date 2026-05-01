Entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur: "Es una completa irresponsabilidad"

Este 1 de mayo ha entrado en vigor de manera provisional y tras 25 años de negociaciones el acuerdo comercial UE- Mercosur tras la decisión del Consejo en enero de 2026 de facultar a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la fecha de la primera ratificación por un país del Mercosur, el 27 de febrero.

Desde este día se eliminan o reducen en gran medida los aranceles sobre algunas de las exportaciones europeas más importantes como automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva. En total, el tratado tendrá efectos sobre más del 91% de las mercancías europeas exportadas a la región del Mercosur.

Así las cosas, la Comisión Europea prevé que las exportaciones del sector agroalimentario al Mercosur crezcan un 50%, y a partir de este jueves entran en vigor los primeros contingentes y rebajas arancelarias. "Juntos enviamos un poderoso mensaje al mundo: que la apertura y la colaboración generan prosperidad para todos", ha declarado Von der Leyen en redes sociales. "Esto es más que un acuerdo comercial", ha añadido.

Es un acuerdo polémico

Sin embargo, desde otros sectores, no han visto con buenos ojos esta noticia a la que llevan meses oponiéndose. Juan Moscoso, miembro del centro de economía global y geopolítica, ha declarado que se trata de "un acuerdo polémico" porque "va a crear una zona de comercio que va a incluir a 700 millones de habitantes de 31 países y 20% del PIB en un momento en el que el comercio internacional y las relaciones internacionales están en riesgo de retroceso por la actitud de Estados Unidos".

De la misma manera se ha pronunciado Luis Cortés, el presidente de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ha reprochado lo que considera prematura entrada en vigor, pese al rechazo de todo el sector, las dudas sobre su compatibilidad y sin haber resuelto sus principales dudas.

"Es una completa irresponsabilidad por parte de la CE que no ha esperado ni al Parlamento ni al TJUE, ni a nadie, tienen prisas, algún día nos explicarán qué interés oculto tiene la CE en que entre en vigor que pone en duda la viabilidad de la agricultura y la ganadería europea y la salubridad de los alimentos", ha sentenciado.

Pedro Sánchez celebra el acuerdo

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo a través de un mensaje en su perfil de X y ha subrayado que dará lugar a "una de las mayores áreas de libre comercio del mundo". Sánchez ha contrapuesto este tratado al "proteccionismo" y ha reivindicado que tanto la UE como los países del Mercosur apuestan por la apertura económica, el multilateralismo y la generación de nuevas oportunidades para el comercio.

También lo ha celebrado el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, que considera que "ha llegado el momento de ponernos manos a la obra y cosechar los frutos de este acuerdo histórico". "Este acuerdo, junto con los diversos acuerdos que hemos concluido recientemente y que estamos preparando, tendrá un impacto real en la economía de la UE y en su competitividad global", ha apuntado.