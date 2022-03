Los efectos de la suspensión de las exportaciones de Ucrania en el sector agrícola en España

La situación que se está originando en el este de Europa tras el ataque ruso a Ucrania, está dibujando un escenario muy preocupante en muchos países de Occidente. Concretamente, en España, ya se están empezando a evidenciar graves consecuencias económicas.

Mediante un comunicado, el Gobierno ucraniano ha dejado constancia de una decisión que golpea nuevamente a la economía española: la suspensión de las exportaciones de “una serie de bienes y materias primas socialmente importantes”.

La lista de mercancías sujetas a la expedición de licencias y cuotas por parte del Ministerio de Economía ya incluye materias clave como el trigo, el maíz, o el aceite de girasol. A su vez, tal y como recogió en su web el gobierno ucraniano el pasado domingo, los comerciantes también necesitarán licencias para exportar aves de corral y huevos.

Las relaciones comerciales de España con Rusia y Ucrania

Según informó la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, el sector de la alimentación, ha sido uno de los primeros que más daños están recibiendo en su cadena de suministro por el impacto provocado por la invasión de Rusia en Ucrania.

Para entender la importancia de las relaciones comerciales de España con Ucrania, cabe detenerse en el intercambio comercial declarado el año pasado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde se manifiesta que de todas las importaciones que recibió España en 2021, el 1,8% procedían de Rusia, un porcentaje que representa unos 6.000 millones de euros. Mientras, de Ucrania llegaron otros 2.400 millones.

Por otro lado, España compró productos a Ucrania por valor de 1.283 millones de euros, entre los que destacan cereales, grasas y aceites vegetales, productos de fundición de acero y hierro y otros productos sin elaborar.

El daño causado al sector de la alimentación

La guerra contra Ucrania amenaza al mundo con escasez de alimentos y estos son los productos que se están viendo más comprometidos:

El trigo

Desde 2014, Ucrania, más conocido como el 'granero de Europa', es uno de los proveedores más importantes de las importaciones de trigo que llegan a nuestro país, siendo el tercer mercado más importante para los españoles en esta materia. Además, del país atacado por la nación más grande del mundo recibimos más de 500 millones de euros en todo tipo de cereales, siendo los españoles sus principales compradores.

Según los expertos, ante la disminución de la oferta de trigo ucranio, se producirá un alza de precios irregulares que se mantendrán hasta mediados de 2023, cuando se produzcan nuevas cosechas. Además, estos efectos no solo van a afectar al consumidor, sino también a los productores de pan, quienes tendrán que seguir subiendo el precio de la barra para lograr cubrir los costes. Así lo aseguró en Onda Cero, José María Fernández, el secretario general de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN): “Ante esta guerra, lo que se augura es que va a faltar trigo. De hecho, ahora mismo, es muy difícil comprarlo porque está carísimo”, comentó. “En estos momentos hay trigo, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. Evidentemente, si no hay, no se podrá fabricar todo el pan que se consume”, advirtió.

Por el momento, el Bloomberg Commodity Index, que mide los precios de materias primas, ha detectado que el trigo ha aumentado más de un 45% en los últimos doce días, alcanzando máximos históricos.

El aceite de girasol

Para España, Ucrania es un vendedor prioritario de aceite de girasol. En 2021, de los 603 millones gastados para traer este tipo de aceite a nuestro país, 371 llegaron desde Ucrania (62%), convirtiéndose en un producto indispensable en la cesta de la compra.

El miedo a que se termine el aceite de girasol en nuestro país ha desencadenado un alto volumen de compra concentrado, lo que podría derivar en falta de stock. Para paliar el desabastecimiento, algunas empresas de distribución alimentaria han limitado la venta de esta materia, tal y como ya ha informado Onda Cero.

Muchos consumidores y hosteleros ya están buscando alternativas, añadiendo otros tipos de aceite o mantequilla, en su compra.

El maíz

El producto ucraniano más reclamado por los españoles es el maíz. Y es que Ucrania suministraba a España una media anual de 2,77 millones de toneladas de este producto, casi un tercio de la demanda.

Según datos de la Bolsa de Chicago, recogidos por ‘elEconomista.es’, “la factura del maíz, principal fuente para la elaboración de pienso para el ganado, se ha encarecido un 75%”, enmarcándose dentro de la tendencia inflacionista que han experimentado las materias primas en el último año.

Tal y como apunta la agencia Bloomberg, el encarecimiento del maíz se sitúa en el 30%, cifra que seguirá su escalada tras la suspensión de las exportaciones de Ucrania.

Medidas anunciadas por España para hacer frente a estas consecuencias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, compareció en Los Desayunos de Europa Press alegando que no habrá desabastecimiento alimentario en España, tras el fuerte impacto que está teniendo el conflicto bélico de Ucrania, uno de los principales 'graneros' de Europa.

Así lo recogió Onda Cero, quien anunció que Planas asumió que nuestro país tiene "elementos de vulnerabilidad" como es el caso del maíz. "Estamos tratando de dar una respuesta a esas compras mediante la facilitación de importaciones a la UE", aseguró. Además, incidió en que ya se está avanzando en contactos para traer materias primas de Argentina y Estados Unidos, entre otros mercados.

Respecto a la situación del aceite de girasol, el ministro dijo estar trabajando en "abastecimientos alternativos", como el aceite de oliva.