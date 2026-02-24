Cuándo debes hacer la declaración de la Renta: cómo saber si estás obligado

Faltan pocos meses para que inicie la campaña de la Renta 2025 y todavía hay quienes dudan sobre si tienen que hacer la declaración o no. Para ello, la Agencia Tributaria cuenta con una guía en la que especifica quiénes están obligados y quiénes no a realizar dicho procedimiento.

Cuándo no estoy obligado a declarar

Siguiendo tales indicaciones, aquellas personas que no superen los 22.000 euros brutos anuales en ingresos con un solo pagador no están obligadas a declarar (aquí se incluyen las pensiones y haberes pasivos, pensiones compensatorias y anualidades por alimentos).

Tampoco están obligadas las personas que, con varios pagadores, no superen la cantidad de 14.000 euros, siempre y cuando la suma del segundo pagador y siguientes no supere los 1.500 euros. En este caso, el limite vuelve a ser 22.000 euros.

En caso de rendimientos íntegros de capital mobiliario y ganancias patrimoniales, el límite se sitúa en 1.600 euros anuales. Es decir, si estos ingresos no superan la cuantía, la persona no está obligada a presentar la declaración de la Renta.

Para las rentas inmobiliarias imputadas, letras del tesoro o subvenciones para vivienda, el límite se establece en mil euros anuales. Si se supera, se está obligado a declarar y, si no, no es necesario.

Cuándo estoy obligado a declarar

Como norma general, todos los contribuyentes están obligados, salvo las excepciones anteriormente descritas. De forma resumida, los escenarios son los siguientes:

Un solo pagador: ingresos superiores a 22.000 euros anuales .

. Varios pagadores: ingresos superiores a 14.000 euros anuales cuando se haya cobrado más de 1.500 euros del segundo y restantes pagadores.

cuando se haya cobrado más de del segundo y restantes pagadores. Autónomos

Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital junto con los miembros de su unidad familiar

junto con los miembros de su unidad familiar Prestaciones por desempleo

Subvenciones o rentas inmobiliarias superiores a mil euros anuales

Rendimientos mobiliarios y ganancias superiores a 1.600 euros anuales

Fechas clave

Las fechas de la campaña de Renta y Patrimonio ya están adjudicadas. Según apunta la Agencia Tributaria, la declaración de la Renta se podrá realizar de tres maneras en los siguientes periodos: