DECLARACIÓN DE LA RENTA

Cuándo debes hacer la declaración de la Renta: cómo saber si estás obligado

No todos los contribuyentes están obligados a declarar. El sistema cuenta con varias excepciones que hay que tener en cuenta.

Ya puedes saber si la Renta 2025 te saldrá a pagar o a devolver: así es el nuevo simulador

Aurora Molina

Madrid |

Imagen de archivo de una oficina de la Agencia Tributaria
Imagen de archivo de una oficina de la Agencia Tributaria | Europa Press

Faltan pocos meses para que inicie la campaña de la Renta 2025 y todavía hay quienes dudan sobre si tienen que hacer la declaración o no. Para ello, la Agencia Tributaria cuenta con una guía en la que especifica quiénes están obligados y quiénes no a realizar dicho procedimiento.

Cuándo no estoy obligado a declarar

Siguiendo tales indicaciones, aquellas personas que no superen los 22.000 euros brutos anuales en ingresos con un solo pagador no están obligadas a declarar (aquí se incluyen las pensiones y haberes pasivos, pensiones compensatorias y anualidades por alimentos).

Tampoco están obligadas las personas que, con varios pagadores, no superen la cantidad de 14.000 euros, siempre y cuando la suma del segundo pagador y siguientes no supere los 1.500 euros. En este caso, el limite vuelve a ser 22.000 euros.

En caso de rendimientos íntegros de capital mobiliario y ganancias patrimoniales, el límite se sitúa en 1.600 euros anuales. Es decir, si estos ingresos no superan la cuantía, la persona no está obligada a presentar la declaración de la Renta.

Para las rentas inmobiliarias imputadas, letras del tesoro o subvenciones para vivienda, el límite se establece en mil euros anuales. Si se supera, se está obligado a declarar y, si no, no es necesario.

Cuándo estoy obligado a declarar

Como norma general, todos los contribuyentes están obligados, salvo las excepciones anteriormente descritas. De forma resumida, los escenarios son los siguientes:

  • Un solo pagador: ingresos superiores a 22.000 euros anuales.
  • Varios pagadores: ingresos superiores a 14.000 euros anuales cuando se haya cobrado más de 1.500 euros del segundo y restantes pagadores.
  • Autónomos
  • Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital junto con los miembros de su unidad familiar
  • Prestaciones por desempleo
  • Subvenciones o rentas inmobiliarias superiores a mil euros anuales
  • Rendimientos mobiliarios y ganancias superiores a 1.600 euros anuales

Fechas clave

Las fechas de la campaña de Renta y Patrimonio ya están adjudicadas. Según apunta la Agencia Tributaria, la declaración de la Renta se podrá realizar de tres maneras en los siguientes periodos:

  • Del 8 de abril al 30 de junio, las personas podrán presentar por internet la declaración.
  • Del 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración vía telefónica a las personas interesadas. Las citas para ello estarán disponibles desde el 29 de abril hasta el 29 de junio.
  • Por último, la Agencia Tributaría podrá confeccionar la declaración de manera presencial en oficinas desde el 1 de junio hasta el 30 del mismo mes. Las citas para ello estarán disponibles desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer