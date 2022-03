¿Cómo y cuándo se aplica el descuento al echar gasolina? Incertidumbre en las gasolineras por la nueva medida

Las estaciones de servicio deben aplicar el descuento anunciado por el Gobierno a partir de este viernes 1 de abril. Pedro Sánchez anunció la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible a la hora de repostar, aunque el sistema no ha convencido a un sector que amenaza con cierres.

Por el cómo y el cuándo recibirán el dinero, hay mucha incertidumbre entre las estaciones. Así, ante la inquietud del sector, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad explicando cómo será el procedimiento.

¿Cómo y cuándo se aplica el descuento en la gasolinera?

Montero ha señalado que este viernes las gasolineras tendrán a su disposición un formulario en la página web de Hacienda, un escrito que deberán completar para que la Agencia Tributaria comience a realizar la transferencia con un anticipo del dinero a partir de la semana que viene.

"Las estaciones podrán cumplimentar este formulario y durante la semana que viene iremos transfiriendo esta cuestión a las mismas. Posteriormente, se irá recargando a lo largo de cada mes", ha contado la ministra de Hacienda.

Por tanto, cada persona deberá ver reflejado en su factura el descuento de 20 céntimos por litro después de repostar a partir de este viernes, siendo una cantidad que se irá devolviendo a las estaciones de servicio de manera progresiva: el primer anticipo, la semana que viene, mientras que más adelante se hará el cálculo de manera mensual.

Este primer sistema de anticipo para las gasolineras se hace sobre todo para las pequeñas estaciones de servicio, puesto que muchas no podrán aguantar más tiempo hasta que les devuelvan la cantidad que se resta a los usuarios.

Críticas en el sector y amenazas de cierre de gasolineras

El sistema propuesto por el Gobierno no ha gustado en los negocios. Muchas gasolineras avisan de que este viernes no abrirán sus puertas ante la dificultad de aplicar la rebaja, mientras que otras critican que el procedimiento no está publicado y no hay tiempo para asumir este descuento.

Desde la Asociación de Estaciones de Servicios Automáticas exigen que se anule la medida porque supondrá su "ruina". Manuel Giménez, su presidente, acusa al Gobierno de haber dejado tirado al sector y de imponer una medida imposible de asumir en declaraciones a Onda Cero.

"Es una asfixia y eso lo entiende cualquiera. No podemos, ¿qué quiere que hagamos? No podemos negociar este decreto, es casi imposible. Nos dicen, rebaje usted, que le vamos a dar 15 días. Nosotros solo queremos vender, como un librero quiere vender su libro", ha comentado Giménez.

Las gasolineras valencianas amenazan con no abrir este viernes: la principal asociación advierte de que los pequeños negocios no pueden adelantar los 60.000 euros que implica la medida. Similar caso al de Andalucía, donde no saben qué hacer porque no tienen dinero para afrontar la rebaja: según Getsha, el trámite será rápido y cifran en 307 millones de euros las ayudas a las estaciones de servicio andaluzas.