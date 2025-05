Los mayores de 52 años pueden cobrar ya la pensión de orfandad en España

En los últimos años, las condiciones de vida de la población española han empeorado debido a los bajos salarios y a la subida de los precios, lo que ha afectado especialmente a la gente más vulnerable, que muchas veces depende de subvenciones para poder sobrevivir. Una de ellas es la pensión de orfandad hasta ahora, limitada hasta los 25 años, sin embargo, esto ha cambiado recientemente

Desde este 2025, los mayores de 52 años en España pueden acceder a la pensión de orfandad, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos por la Seguridad Social. Esta medida busca ampliar la protección social a personas en situación de vulnerabilidad económica, que hasta ahora quedaban fuera del sistema por cuestiones de edad.

Requisitos

Para poder acceder a esta prestación, es necesario no superar el umbral de ingresos fijado en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2025 asciende a 16.576 euros anuales. Además, los solicitantes no pueden estar cobrando otra pensión contributiva o no contributiva, y en caso de estar trabajando, sus ingresos deben mantenerse por debajo del SMI.

Otro de los requisitos clave es la convivencia: la persona solicitante debe haber convivido con el progenitor fallecido durante al menos los dos años previos a su muerte. Por otra parte, se exige que el progenitor fallecido hubiese cotizado al menos 15 años a lo largo de su vida laboral.

En cuanto a la cuantía, la pensión de orfandad se calcula como el 20% de la base reguladora del progenitor. Para 2025, la cuantía mínima establecida para la orfandad simple —cuando uno de los progenitores sobrevive— es de 267,50 euros mensuales. En los casos de orfandad absoluta —cuando no sobrevive ninguno de los progenitores—, la cantidad asciende a 930 euros mensuales. Estas pensiones se abonan en 14 pagas al año, incluyendo dos extraordinarias en junio y noviembre.

Para solicitar esta pensión, las personas interesadas deben presentar su solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), junto con la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de todos los requisitos.