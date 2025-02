El comentario machista del presidente de ATA sobre Yolanda Díaz para criticar la reducción de jornada

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) dedicó unas palabras que han hecho saltar la polémica a la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lorenzo Amor, en el desayuno informativo que ofrece Europa Press, se refirió a la reducción de la jornada laboral aprobada por el Gobierno con una crítica que no ha pasado desapercibida.

A dicho evento acudieron los presidentes de ATA, el ya mencionado Lorenzo Amor, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. También acudieron como representantes del Gobierno la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta, Yolanda Díaz, y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas a la semana ha sido aprobada por el Consejo de Ministros en la mañana del martes. Antes de acudir a esa reunión con el Gobierno, Díaz y Saiz han acudido al desayuno informativo donde también estaban invitados los presidentes de la CEOE y ATA. A la llegada de la Vicepresidenta se ha referido Lorenzo Amor, diciendo a la ministra que "cuando la ha visto llegar, sabía que era un día importante para ella, porque cuando viene vestida así es cuando tiene que anunciar algo de lo que se siente satisfecha" dijo el presidente de ATA.

Amor no disimuló su descontento en lo que a la reducción de la jornada laboral se refiere, alegando que "la vía que nosotros vemos más efectiva es la de la negociación colectiva, no la vía de la ley", El presidente de ATA también dijo que esta reducción apenas iba a afectar a grandes empresas, a diferencia de los pequeños autónomos: "Esa media hora menos que va a tener el trabajador, no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos, las autónomas". Además, añadió que, quién pensase que por reducir la jornada se iba a contratar más, "no tiene ni puñetera idea y no ha pagado una nómina en su vida".

El presidente de ATA también opinó sobre cómo se ha llevado la negociación de la reducción de la jornada, alegando que, aunque haya opiniones diferentes, siempre hay que optar por dialogar: "La negociación colectiva ha dado muchos frutos. Hay veces que se puede estar de acuerdo, a veces en contra. Yo no comparto con mi pareja todas las decisiones o con mis hijas pero nunca las menosprecio y nunca las insulto".

Garamendi, también muy descontento con la reducción

Tampoco escondió su desacuerdo con la medida tomada por el Gobierno el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: "Yo estoy a favor siempre del diálogo social, con lo que no puedo estar de acuerdo es con el monólogo social" en referencia a la decisión del Gobierno de reducir la jornada laboral sólo contando con el apoyo de los Sindicatos, sin tener finalmente el visto bueno de la patronal.