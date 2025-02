De 48 a 37,5 horas: todas las veces que se ha reducido la jornada laboral en España

La máxima de trabajar menos horas para vivir mejor es una reivindicación histórica de los trabajadores. La lucha por los derechos laborales siempre ha incluido reducir el tiempo de trabajo para poder conciliar con la vida personal.

En España nos dirigimos a una nueva reducción de jornada por la que pasaremos de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas. Se trata del primer recorte horario -por el mismo sueldo- en los últimos 40 años y se ha logrado tras un año de tensas negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, que finalmente se ha descolgado del acuerdo.

Trabajar menos horas por el mismo sueldo no es ninguna utopía y la historia nos ha demostrado no solo que es posible, si no que puede incentivar el crecimiento económico.

Todas las veces que España ha reducido la jornada laboral

La jornada laboral en España se ha ido reduciendo a lo largo de la historia. Su evolución ha estado vinculada al contexto político, económico y social que ha influido en la organización del trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores. No obstante, el factor determinante en la obtención de derechos laborales siempre ha sido el movimiento obrero.

Las pésimas condiciones de trabajo y las jornadas maratonianas de la Revolución Industrial impulsaron la movilización de los trabajadores por la reducción de la jornada laboral a 8 horas (entonces podían alcanzar las 16 horas diarias).

En España, la reivindicación de la jornada de 8 horas, no fue atendida hasta 1919. En enero de ese año, a varios oficinistas de La Canadiense, la empresa eléctrica de Barcelona, les rebajaron el sueldo. Comenzó entonces una protesta y algunos trabajadores fueron despedidos. Sus compañeros iniciaron una huelga en solidaridad con los empleados despedidos, que consiguió paralizar la actividad de las compañías eléctricas. El parón duró 44 días, convirtiéndose en una huelga general que detuvo el 70% de la industria de la región.

Así, 1919, se aprobó la Ley de Jornada de Ocho Horas, que redujo la jornada laboral a 8 horas diarias, 48 horas semanales y 240 horas mensuales.

Veinte años después, la Segunda República Española aprobó en 1931 la Ley de Jornada de Trabajo, que redujo la jornada laboral a 40 horas semanales. Ley que fue derogada por la dictadura franquista.

La jornada laboral de 48 horas semanales en España estuvo vigente hasta 1976, cuando se redujo a 44 horas semanales. Con la llegada de la democracia y en aras de seguir mejorando de las condiciones de trabajo, la jornada laboral experimentó un nuevo cambio.

La jornada laboral de 40 horas semanales

Cuando Felipe González se hizo con la presidencia del Gobierno en 1982, los socialistas prometieron aprobar la jornada de 40 horas semanales, sin reducción de salario y la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales.

Así, cumpliendo su promesa, a finales de diciembre de 1982 el Consejo de Ministros aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales para que entrara en vigor a mediados del año siguiente.

Entonces, como pasa hoy, la CEOE, especialmente la patronal de la banca, se opuso a la reducción de la jornada argumentando que la reforma tendría que ir acompañada de una bajada del salario de los trabajadores, además de vaticinar una fuerte destrucción de empleo si la medida salía adelante.

"La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos", publicaba esos días el diario ABC.