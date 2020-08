Colau ve inaceptable el acuerdo de Hacienda sobre los remanentes: "Es una falta de respeto"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de inaceptable el acuerdo del Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). "La propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda es sencillamente inaceptable porque no nos da ningún fondo extraordinario y además pretende que le entreguemos los ahorros que hemos hechos con la buena gestión de estos años para que él nos devuelva una pequeña parte", ha lamentado Colau.

Ha criticado que el Estado "haya podido ir a los mercados internacionales a financiarse", que las comunidades autónomas hayan tenido un fondo extraordinario de 16.000 millones de euros y que deje a los ayuntamientos atados de pies y manos para atender a las necesidades más básicas de la ciudadanía.

La primera edil ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Barcelona no tendrán ninguna duda en usar todos los recursos para atender a las necesidades básicas de los ciudadanos: "Si esto quiere decir que a final de año se habrá hecho déficit y tendremos que usar una parte de estos remanentes, pues los habremos usado".

En ese sentido, ha alertado de que los ayuntamientos ya estaban "muy infrafinanciados" antes de la crisis causada por la Covid-19, que ha provocado que el consistorio haya dejado de ingresar unos 300 millones de euros y haya incrementado el gasto social, ha explicado.

Asimismo, la alcaldesa ha pedido "un poco de justicia" para que los ayuntamientos puedan usar toda su capacidad financiera y ha confiado en que a partir de septiembre se revise el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno central y la Femp, ya que no cuenta con los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso.

"Este decreto tiene que cambiar radicalmente porque no solo es injusto porque pretende que nuestros recursos vayan al Estado cuando nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad de gasto, sino que además no permite ayudar a quien más lo necesita", ha valorado Colau. "El Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí", ha señalado, y ha lamentado no haber podido negociar el acuerdo.

