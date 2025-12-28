Cenar fuera de casa en Nochevieja y Año Nuevo, una tendencia que arrasa entre las familias

Este fin de semana que se sitúa entre Navidad y Año Nuevo es un fin de semana de compras para la cena de fin de año, si es que se decide cenar en casa. Porque cenar en Nochevieja o comer en Año Nuevo fuera de casa es una costumbre creciente y restauradores y hosteleros se frotan las manos ante esta forma de celebrar estos días.

Celebrar las fiestas fuera de casa es una tendencia que tira al alza. Cada vez más familias optan por delegar la cena o la comida en restaurantes y hoteles despreocupándose de cocinar y esquivando las prisas.

Estos establecimientos se han convertido en uno de los espacios más demandados, ya que ofrecen la experiencia con precios que pueden varias entre los 60 euros y los 200 euros. Pero si se suma espectáculo, cotillón e, incluso, pasar la noche, pueden superar incluso los mil euros en función del lugar elegido.

Los españoles cada vez viajan más en Navidad

Las opciones son para todos los gustos en unas fechas en las que cada vez los españoles viajan más. De hecho, las reservas han aumentado hasta un 10%, según las agencias de viajes.

El presidente de la Federación Española de Hoteles, Juan Molas, apunta algunos de los destinos con más demanda: "Por las informaciones que tenemos de las agencias de viajes, los destinos tradicionales europeos como París, Londres, Roma o Viena, tienen mucha demanda de españoles para Fin de Año. En España, son las ciudades castellanas de Segovia, Ávila, Salamanca, Burgos, Barcelona, Girona, Madrid, Valencia o Málaga".

La Navidad es para el sector turístico la culminación de una temporada brillante en la que el turismo ha recuperado niveles pre Covid, aportando ya más del 12% del PIB.