Carlos Cuerpo asegura que se está controlando "día a día" que las rebajas fiscales se trasladen a los precios finales

El recién nombrado vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que se está controlando día a día que las rebajas fiscales se trasladen a los precios finales.

Lo ha manifestado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press este domingo, en la que ha indicado que las ayudas se irán ajustando de manera flexible según el desarrollo de la guerra.

"Seguimiento reforzado y pormenorizado"

"Hemos tenido en cuenta que tiene que estar ajustado a los impactos que estamos viendo, yendo allí donde más se necesita, a los sectores más afectados, y teniendo además una visión de medio y largo plazo de dinamismo, de flexibilidad para seguir respondiendo más adelante si es que este conflicto sigue generando impactos negativos, dependiendo de su evolución", ha explicado.

En este contexto, ha señalado que se están controlando las rebajas fiscales "día a día" gracias a un "seguimiento reforzado y pormenorizado", que permite ver cómo evolucionan los precios: "Lo que vemos es que esa bajada de impuestos ya se ha trasladado, cinco días después del inicio de las medidas, en un 90% a menores precios para los ciudadanos".

Sobre si existe un riesgo de desabastecimiento de carburante en España, el ministro ha dicho que, debido al incremento de las reservas de gas, las subterráneas están al doble de la Unión Europea, por lo que España cuenta con una situación de mayor protección. "Estamos más preparados de lo que estábamos antes", ha dicho.

Prórroga de los alquileres

Acerca de la posibilidad de que se apruebe en el Consejo de Ministros el decreto de prórroga de alquileres, Cuerpo ha reconocido que "ahora mismo no hay una mayoría" para convalidarlo, aunque desde el Gobierno trabajarán para conseguir que salga adelante.

En este sentido, ha señalado que se trata de una "medida de alivio" sobre la incertidumbre económica de las familias a las que les toca renovar el contrato.

Sobre su relación con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que tienen "unas relaciones absolutamente normalizadas" e incluso excelentes tanto con ella como con el resto de ministros de los socios de Gobierno, aunque esto no quiere decir que tengan que hablar, negociar y llegar a entendimientos sobre medidas y sobre cómo quieren llevar adelante objetivos comunes.

Moderación

Sobre si seguirá manteniendo un tono moderado, Cuerpo ha dicho que no puede evitarlo porque él es así, pero, además, es lo que le ha encomendado el presidente, que siga siendo como es: "En este camino, con esta mano tendida al diálogo y con una aproximación de moderación, que es la que he tenido hasta ahora".

A su parecer, lo importante es dialogar, tender la mano y llegar a acuerdos, porque a través de esos acuerdos es como se consigue que las medidas se implementen y que perduren en el tiempo, lo que se ve traducido en beneficios a largo plazo, conquistas sociales y avanzar hacia la modernización de la economía.