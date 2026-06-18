El Banco de España mantiene su previsión de PIB de 2026 en el 2,3%, pero eleva la inflación al 3,6%

El Banco de España ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento económico para 2026, en el 2,3%, mientras que ha revisado seis décimas al alza la inflación, hasta el 3,6%, debido a las consecuencias del desajuste en los mercados energéticos provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Según explica la entidad en el informe trimestral sobre la economía española publicado este jueves, la incertidumbre "sigue siendo elevada", pero la perspectiva de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha reducido la probabilidad de una nueva escalada de precios de las materias primas energéticas.

En este contexto internacional, la economía española mantuvo un "sólido ritmo de crecimiento" en el primer trimestre de 2026, aunque muestra "signos de desaceleración" por la pérdida de dinamismo de la demanda interna, tanto del consumo privado como de la inversión.

La entidad prevé que en el segundo trimestre el producto interior bruto (PIB) podría crecer entre un 0,5% y un 0,6% con respecto al primer trimestre.

Esta evolución de la actividad en el segundo trimestre, "algo superior a la prevista en marzo", así como un mayor crecimiento de la población, compensarían el deterioro asociado al contexto internacional, y por ello la entidad ha proyectado tasas de crecimiento idénticas a las de marzo: del 2,3% en 2026 y del 1,7% en 2027.

La aportación de la demanda interna (consumo e inversión) en la previsión de este año sería de 2,7 puntos porcentuales, mientras que la demanda exterior (exportaciones e importaciones) restaría 0,4 puntos.

El consumo de los hogares se frena una décima respecto a las previsiones anteriores, hasta el 2,6%, y tres décimas en el caso del consumo público, hasta el 1,5 %, mientras que la inversión lo haría 1,4 puntos porcentuales, hasta el 4,1%.

Las exportaciones también se frenan 1,6 puntos respecto a las proyecciones anteriores y tan solo se espera un crecimiento del 0,8%, mientras que las importaciones aumentarían un 2,1%, 2,8 puntos porcentuales menos respecto a marzo.

La inflación se eleva seis décimas

El Banco de España ha revisado seis décimas al alza la inflación general media prevista para 2026, hasta el 3,6%, por los precios de la energía y el encarecimiento de los bienes industriales no energéticos y de los servicios, mientras que sube una décima la de 2027, hasta el 2,6%.

Esta menor revisión al alza de la inflación en 2027 responde a una caída de los precios energéticos más pronunciada que la contemplada en marzo.

Respecto al mercado laboral, se prevé un ritmo de creación de empleo "robusto" por el dinamismo de la actividad y los flujos migratorios, aunque en una senda de moderación, que situaría dicho crecimiento en el 2,2% en 2026 y en el 1,5% en 2027.

Por su parte, la tasa de paro descendería desde el 10,5% registrado en 2025 hasta el 10% en 2026 y el 9,8% en 2027.

La entidad prevé que el déficit público se sitúe en el 2,4% del PIB a cierre de 2026, con una reducción de una décima en 2027, hasta el 2,3%, y estima que el crecimiento del gasto neto superaría los límites establecidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) en ambos ejercicios.

No obstante, dada la solicitud de activación de la cláusula de escape asociada al incremento del gasto en defensa, no sería necesario adoptar nuevas medidas para cumplir hasta 2027, recuerda el Banco de España.

Las proyecciones de deuda publica se rebajan al 98,9 % del PIB en 2026 y al 97,9% en 2027, lo que supone 0,3 y 0,2 puntos porcentuales menos respecto a lo previsto en marzo, respectivamente.