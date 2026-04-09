Toni Acosta defiende la comedia romántica en 'A una isla de ti': "¿Si no te creiste 'Star Wars' por qué te vas a creer 'Pretty Woman'?"

La actriz Toni Acosta ha visitado Más de uno en la víspera de su cumpleaños para presentar su nueva película, 'A una isla de ti'. Como gesto especial, ha decidido destinar el dinero que habría invertido en celebrarlo a invitar al cine a sus amigos: pagará la entrada a todos aquellos que acudan a ver la película ese día y le envíen una foto del ticket por WhatsApp.

El filme se presenta como una fábula dentro de la comedia romántica, un género que, según la actriz, está "muy denostado últimamente". En defensa del mismo, Acosta ha reivindicado su valor con humor: "Si no te creíste Star Wars, ¿por qué te vas a creer Pretty Woman?". Además, la cinta incorpora un enfoque LGTBI, aportando una mirada diferente dentro del género.

Rodada íntegramente en Gran Canaria, la película combina paisajes y gastronomía en una historia en la que un chef inglés llega a la isla para impartir clases. "Es una película que da hambre", ha resumido la actriz. Su personaje, ha explicado, funciona casi como una personificación del propio territorio: "listísima" y con un punto de picaresca, capaz de aprovecharse de los turistas, en lo que define como "la picaresca canaria". "Me ha encantado interpretar ese personaje", ha añadido.

Primera película con acento canario

La historia arranca en la emblemática Playa de Maspalomas, que Acosta ha descrito como "un paraíso gay", y se adentra después en el interior de la isla. El rodaje ha supuesto también una nueva experiencia personal para la actriz, ya que ha sido la primera vez que ha trabajado con acento canario, siendo originaria de las islas: "Me ha costado; creo que Jaime, que es de Santander, tiene mejor acento canario que yo", ha bromeado.

La entrevista ha concluido con un tono distendido gracias a un concurso preparado por el equipo del programa, en el que dos oyentes han competido junto a los colaboradores para demostrar quién sabía más sobre Toni Acosta. Entre risas, han recordado algunas anécdotas de la actriz, como el día en que fue multada en Madrid por aparcar sobre la acera debido a una urgencia fisiológica o un incidente durante el rodaje de Incidencias, cuando terminó haciéndose pis encima en una escena junto a Carlos Areces.