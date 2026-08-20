Sara Baras abrirá la Bienal de Flamenco de Sevilla con "Infinita", su nueva creación

La bailaora y coreógrafa Sara Baras abrirá la Bienal de Flamenco de Sevilla con el espectáculo "Infinita", con el que regresa al festival catorce años después. La nueva creación, la número veinte de su carrera, también la llevará de gira por España. Un regreso que afronta, según ha reconocido en una entrevista con EFE, "más emocionada, más contenta que nerviosa".

Cuando llegue el momento del estreno, admite que le puede "dar algo", porque "inaugurar la Bienal de Flamenco de Sevilla, después de estar tantos años sin venir, es muy importante, y encima con la creación número veinte" de su trayectoria.

La Bienal de Flamenco de Sevilla es uno de los grandes encuentros dedicados a este arte y reúne a artistas y compañías del mundo del flamenco. Sara Baras conoce bien el festival, ya que según ha señalado, formó parte de él desde pequeña y recuerda haber actuado allí en varias ocasiones.

Un homenaje a Andalucía y a la mujer

"Infinita" tendrá su estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 11, 12 y 13 de septiembre. La obra marca el inicio de una nueva etapa artística para la compañía y ya tiene previstas sus primeras fechas de gira por España, además de una temporada en el Teatro Gran Vía de Madrid a partir del 4 de septiembre de 2027.

La nueva creación nace como homenaje a Andalucía, una tierra que la bailaora define como "infinita", y está dedicada también a la mujer.

El espectáculo propone un viaje por la memoria, la emoción y la identidad de una tierra "inagotable en matices, ritmos, colores y sentimientos". Ocho mujeres encarnan sobre el escenario la esencia de cada una de las provincias andaluzas.

De Huelva a Almería, una Andalucía en ocho mujeres

El montaje comienza en Huelva, con sus fandangos, y recorre las provincias andaluzas ofreciendo la misma importancia a todos sus rincones.

Sara Baras explica que la idea es representar Andalucía como una flor en la que "cada pétalo es una provincia". La unión de todos esos pétalos diferentes, cada uno con su identidad, conforma Andalucía.

Para construir el espectáculo se ha trabajado en extraer "tantas cosas bonitas" de la región y buscar la esencia de cada provincia, aunque ha sido necesario dejar muchas cosas fuera porque "hay un tiempo para cada una".

El flamenco sirve así para recorrer los diferentes paisajes emocionales del territorio andaluz, desde "los días que son de alegría" hasta los que son "de soleá o de taranto". Todo ello conforma "el abanico de identidades que tiene esta tierra", en un espectáculo en el que no se resalta ninguna provincia sobre otra, sino Andalucía en su globalidad.

Un regreso especial a la Bienal

Para Sara Baras, regresar a la Bienal tiene un significado especial. Recuerda que ha formado parte del festival desde niña y que allí ha trabajado "con muchos artistas, incluso con distintos directores". La bailaora destaca la importancia de "la trayectoria del festival y la cantidad de artistas que se presentan en un festival así".

En "Infinita", Sara Baras asume la dirección, el guion y la coreografía. La música original está compuesta por Keko Baldomero, director musical de la compañía y colaborador fundamental en la construcción sonora de sus montajes.

La artista afronta esta nueva etapa rodeada de un equipo al que considera "más bien una familia" y al que ha implicado plenamente en el proyecto. "Somos una gran familia y podremos hacerlo por lo menos la mitad de bonito que yo lo sueño", asegura.

Un compromiso que va más allá del escenario

Mientras se mantiene en la plenitud de su carrera, asegura que le satisface incluso más que su trabajo ser la madrina de la Asociación Nacional de Princesa Rett, una entidad sin ánimo de lucro para apoyar a familias afectadas por el síndrome de Rett, un trastorno neurológico genético raro, algo que, para ella "es un antes y un después" en su vida y en su compromiso social.