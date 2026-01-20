Projektil y Fever presentan FLOW, un espectáculo inmersivo de luces y sonido basado en La Moldava de Smetana

La plataforma de eventos culturales y entretenimiento Fever y Projektil, un colectivo de artistas de Zúrich, presentan en Madrid el show FLOW. Este espectáculo está basado en "La Moldava" de Smetana y fusiona orquesta, poesía sinfónica, diseño sonoro y ritmos electrónicos con proyecciones de luz.

El escenario escogido ha sido la Iglesia Evangélica de Habla Alemana - Friedenskirche, que ya acogió otras dos ediciones de este evento: Infinity, un viaje cósmico con música de Bach y narraciones de Alan Watts; y Enlightenment, un homenaje a "Las Cuatro Estaciones" de Vivaldi, con caleidoscopios de luz que transforman el espacio. Sergio Medina, uno de los encargados del proyecto de Flow en España, cuenta que prefieren utilizar iglesias como escenario para los shows "por las peculiaridades que tienen en los techos, en las columnas o en las entradas, dando un relieve específico". "Nosotros podemos entender muy bien y dimensionar cada una de las estructuras de las iglesias para poder hacer un show lo más personalizado posible", explica Medina.

La obra se basa fundamentalmente en el río Moldava, el más importante de la República Checa, y atraviesa los diferentes viajes del agua. Cobran especial importancia elementos como los animales, la tierra o las flores, que nos sumergen en una experiencia inmersiva al ritmo de la música. Para la banda sonora, los creadores mezclan La Moldova de Smetana, reimaginada por la Orquesta Filarmónica de Praga, con ritmos electrónicos. "El show es el resultado de muchos meses de trabajo", detalla el encargado del proyecto, asegurando que "es un compendio de muchas personas que han estado trabajando en la obra para poder dar luz a lo que estamos viendo".

FLOW estará en Madrid hasta el 19 de abril, en sesiones de tarde y noche con varios pases diarios. Las entradas están disponibles en la app y la web de Fever.