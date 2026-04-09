Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro en el festival de Cannes

Tres cineastas españoles, Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro en el festival de cine de Cannes, un hito para el cine español nunca antes visto.

'Amarga Navidad', dirigida por Pedro Almodóvar; 'El ser querido', por Rodrigo Sorogoyen; y 'La bola negra', por Javier Calvo y Javier Ambrossi, competirán por la Palma de Oro del Festival de Cannes.

En las dos primeras participa la actriz Victoria Luengo, convirtiéndose así en una de las pocas intérpretes españolas que compiten en Cannes con dos historias diferentes en la misma edición. El director del certamen, Thierry Frémaux, alabó el gran estado del cine español en la rueda de prensa de presentación del festival.

Historias muy diferentes

'Amarga Navidad' es el 24º largometraje de Almodóvar, estrenado el pasado 20 de marzo. La obra sigue a una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Por su parte, en 'El ser querido', que verá la luz el 2 de octubre, Sorogoyen retrata la relación entre un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito, que ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar. Para el director, "participar en la 79ª edición del Festival Internacional de cine de Cannes es como si se cerrara un círculo".

"En 2022 Isabel Peña y yo estuvimos allí con 'As bestas' y quisimos proponer al actor que más admirábamos en ese momento, y admiramos aún más ahora, que participará en nuestro siguiente proyecto. Se trataba de Javier Bardem. Le explicamos que solo teníamos unas pocas líneas escritas, un tema que nos interesaba y un universo concreto. Pero sobre todo que contábamos también con Victoria Luengo, la otra actriz para quien escribimos 'El ser querido'", señaló.

"Javier nos recibió en el Hotel Martínez y empezó ahí el viaje que nos ha llevado hasta aquí. Solo podemos decir que estamos igual de agradecidos que de ilusionados por cerrar el círculo cuatro años después en el mismo lugar donde nació todo. Vamos a disfrutar cada minuto que nos regale el festival porque entendemos que ese es nuestro deber", concluyo Sorogoyen.

'La bola negra', segundo largometraje dirigido por los Javis, verá la luz el 26 de agosto y "narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo; el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca".

En la sección paralela 'Un certain regard' se verán dos coproducciones españolas: 'La más dulce', dirigida por Laïla Marrakchi, coproducida también por Marruecos, Francia y Bélgica; y 'El deshielo', liderada por Manuela Martelli y con producción chilena, argentina y francesa, además de española.