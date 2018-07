Muere Lauren Bacall a los 89 años de edad

La actriz estadounidense Lauren Bacall, ganadora de un Oscar honorífico en 2009, ha fallecido este martes a los 89 años de edad, se ha ido como un astro que se extingue de manera natural, después de haber sufrido un derrame cerebral, según confirmaron posteriormente fuentes cercanas a la familia.

"Con profundo pesar, pero con una gran gratitud por su increíble vida, confirmamos el fallecimiento de Lauren Bacal", ha anunciado Humphrey Bogart Estate a través de una cuenta oficial en la red social Twitter.

Bacall estuvo casada con Bogart desde 1945 hasta su muerte en 1957 y tuvo con él dos hijos, Stephen Humphrey Bogart y Leslie Bogart.

Nacida en Nueva York como Betty Joan Perske en 1924 adoptó una variación del nombre de soltera de su madre tras el divorcio de sus padres.

Tras desempeñar papeles menores y ejercer como modelo, actuó en su primer papel importante a las órdenes del director Howard Hawks en 'Tener y no tener' (1944), en la que el actor protagonista fue Bogart.

Bacall y Bogart se casaron un año después y actuaron juntos en 'El sueño eterno' (1946), 'La senda tenebrosa' (1947) y 'Cayo Largo' (1948).

Tras el fallecimiento de Bogart, contrajo matrimonio con el también actor Jason Robards, con el que tuvo un hijo, Sam Robards.

Entre sus películas más destacadas figuran 'Harper' (1966), junto a Paul Newman, 'Asesinato en el Orient Express' (1974) y 'El último pistolero', que fue además la última película en la que actuó.

John Cusack u Orlando Bloom se despedían con un simple 'RIP Lauren Bacall' en las redes sociales, o el rockero Gene Simmons, decía que era "una clase de interpretación".

No se espera de un Kirk Douglas, uno de los pocos que quedan de su época, que reaccione por las redes sociales, aunque entre medias quedarían Barbra Streisand, la única que consiguió acercarla al Óscar con 'The Mirror Has Two Faces' en 1996 y Nicole Kidman, con la que rodó dos películas en su última etapa.

Además del Oscar honorífico, se encuentran dos premios Tony como mejor actriz en un musical por 'Applause' (1970) y 'La mujer del año' (1981), así como un Globo de Oro como mejor actriz de reparto por su papel en 'El amor tiene dos caras'.

La actriz estadounidense Lauren Bacall, sumió a Hollywood en un doble luto después de la muerte de Robin Williams, dejando atrás una carrera legendaria y una condición, la de viuda de Humphrey Bogart.