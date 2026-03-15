Familiares, amigos y compañeros despiden a la actriz Gemma Cuervo: "Fue una mujer muy pionera"

Familiares, amigos y compañeros de profesión han despedido a la actriz Gemma Cuervo, que ha muerto a los 91 años de edad y cuya capilla ardiente está abierta en el tanatorio de La Paz (Alcobendas, Madrid) desde las 10:00 horas. Una de las que ha pasado por allí ha sido la actriz Maribel Verdú, que ha hablado ante los medios muy afectada y ha elogiado a Cuervo: "Fue una mujer muy pionera y la recordaremos con mucho cariño".

Verdú ha asegurado que Cuervo era "como una segunda familia", ya que su suegra, María Luisa Merlo, estaba muy unida a la actriz fallecida, debido a la "infinidad" de funciones que han hecho juntas. Otros como el periodista Boris Izaguirre ha definido a Gemma como "toda una pionera" y una "mujer divina".

Una mujer cariñosa, libre, fuerte y amante de su familia

Otros compañeros de profesión como Roberto Álvarez ha mandado todo su cariño a la familia y la ha definido como una mujer "generosa y sonriente", mientras que el actor, presentador y productor Alberto Closas jr se ha mostrado apenado porque era "una de las grandes actrices" que todavía quedaban.

A la capilla ardiente también han acudido miembros del mundo de la política, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha recordado a Cuervo como "una mujer cariñosa, libre, fuerte y amante de su familia". Cabe recordar que uno de los muchos galardones que ha logrado la actriz en toda su carrera es Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

La actriz ha muerto tras una agudización del EPOC que sufría

Los hijos de Gemma Cuervo (Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo) han agradecido las muestras de cariño y han destacado los valores de su madre. Además, han confirmado que su muerte se ha debido a una "agudización de golpe de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)" que sufría.

"Todos estos días hemos estado la familia muy unida. Eso es el mayor legado que dejó mi madre, el amor que todos los de su alrededor llevamos hacia los demás y el propósito de dar nuestra mejor versión y la voluntad de aportar a la vida de los demás", ha concluido Cayetana, visiblemente emocionada.

Más de seis décadas de carrera profesional

La actriz acumula a sus espaldas más de seis décadas de trayectoria profesional. Comenzó su carrera en el Teatro Español Universitario y debutó profesionalmente a finales de los años 50 con la obra teatral 'Harvey', dirigida por Adolfo Marsillach, tras la cual formó parte de la Compañía Lope de Vega.

A lo largo de toda su trayectoria teatral ha sido protagonista de más de cien montajes en clásicos y llegó a las pantallas de televisión en la década de los 60, cuando participó en en 'Estudio 1' y en 'Historias para no dormir'. Si bien, la fama le llegó con el papel de Vicenta en 'Aquí no hay quien viva' y su posterior personaje en 'La que se avecina'.