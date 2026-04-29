Mikel Erentxun cuenta en Onda Cero cómo fue la reconciliación con Juanra, miembro de Duncan Dhu: "No estaba prevista"

El cantante Mikel Erentxun ha pasado por los micrófonos de Por fin para hacer un repaso de su carrera musical, en plena gira por el 40 aniversario de Duncan Dhu. Precisamente se ha estrenado un documental sobre su carrera en el que se produjo la reconciliación con Juanra "en directo".

El documental 'Hombre bala' trata sobre sus 40 años de carrera musical y se produce una reconciliación que "no estaba prevista en el guion". Duncan Dhu empezó como un trío formado por Diego, Juanra y Mikel, pero en los 80 pasó a ser un dúo entre el primero y el tercero. "Fue una ruptura dura", ha confesado, al tiempo que ha explicado que "en el documental dejamos las cosas claras y lo hablamos por primera vez".

Mikel ha destacado que no es un documental centrado en sus logros o éxitos, sino que tiene una faceta "mucho más humana sobre una persona que ha cumplido 60 años, que mira hacia atrás con cierta nostalgia y hacia adelante con temor".

El paso del tiempo y la nostalgia

Al hilo de esto, el cantante ha reconocido que "siempre" le ha obsesionado el paso del tiempo, sobre todo cuando cumplió los 30, porque sentía que quería hacer muchas cosas, pero no le iba a dar tiempo. Ahora, con 60 años, reconoce que le ha dado tiempo a hacer muchas cosas y que es muy feliz, pero "de verdad" empieza a sentir que queda menos tiempo y, aunque no es algo que le quita el sueño, lo tiene "muy presente".

Sobre el tipo de música que funciona hoy el día, ha definido a las buenas canciones como "aquellas que trascienden en el tiempo" y no necesitan más que "una melodía sencilla y una buena letra". Aunque ha grabado 28 discos, la fama le llegó con los primeros, y eso juega en su contra a veces, porque "hay gente que solo quiere escuchar eso".

Si bien, ha señalado que es "muy peligroso anclarse a la nostalgia" y hay que mirar "siempre" hacia adelante. Aunque ahora está recorriendo España con una gira para celebrar el 40 aniversario de Duncan Dhu, ha querido dejar claro que se trata de "algo muy puntual, un pequeño paréntesis", pero que cuando la termine, meterá el repertorio en un cajón para seguir apostando por el nuevo disco.

La victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey

Preguntado por qué ahora los grupos de los 80 hacen tantos revivals, el cantante ha apuntado a que se hicieron "cosas muy bien hechas" y ahora hay una generación a la que no le gusta lo que suena en la radio o lo que está de moda. No obstante, también cree que es "una moda y que, como todas las modas, pasará".

También ha hablado sobre lo "emocionante" que fue que la Real Sociedad ganara la Copa del Rey. "Les decía a mis hijos que disfrutaran, porque la última vez que yo lo viví fue hace 37 años", ha relatado en Onda Cero. Además, Erentxun es coautor del himno del centenario del equipo donostiarra, por lo que la alegría fue mayor.