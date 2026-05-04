Pablo Carbonell protagoniza una obra francesa en 'Género de dudas': "Es una comedia sobre el cinismo"

Durante el programa especial de Más de Uno desde la sede de Verisure, Carlos Alsina ha entrevistado al actor Pablo Carbonell. La conversación ha tenido lugar en la hora de humor del programa, en la que también han participado Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Borja F. Sedano, Paula Púa y Begoña Gómez de la Fuente.

El motivo de su visita es la comedia teatral 'Género de dudas', que representa en el Teatro Infanta Isabel. "Es una comedia sobre el cinismo", ha explicado Carbonell, centrada en un político que "tiene una opinión en la calle y otra en su casa". Se trata de un personaje de derechas que ve una oportunidad de medrar en la izquierda pese a ser machista y tránsfobo. Se trata de una obra francesa escrita por Jade-Rose Parker.

"Mi personaje está tan loco que he conseguido el apoyo del público", ha comentado entre risas el actor, que ha reconocido que durante el proceso planteó varias dudas sobre el tono al director, Gabriel Olivares. Uno de los giros más llamativos de la trama lo protagoniza el personaje de Pastora Vega, que interpreta a su mujer: tras recibir una carta en la que le comunican que tiene cáncer de próstata, ella le revela que a los 18 años se sometió a una operación de cambio de sexo.

Mi personaje está tan loco que he conseguido el apoyo del público

Carbonell también ha hecho referencia a otros elementos de su vida personal, como la relación con su hija Mafalda —con la que se enfada "con flema inglesa", bromeaba— pese a no dominar la lengua anglosajona.

Faceta como escritor

Más allá del teatro, el artista ha recordado su faceta como músico y escritor. Su último libro, 'Jesús, qué vida llevo', muestra en portada una imagen suya el día de su primera comunión. "Yo tenía mucha fe, pero aquel fotógrafo me pareció un fariseo y un mercader", ha explicado al recordar el momento en el que se tomó esa fotografía.

El origen del libro está en una entrevista con una revista católica en la que Carbonell expresó que echaba en falta una obra histórica sobre la vida de Jesús. Aquella conversación le llevó a contactar con Manuel Pimentel y a desarrollar una novela autobiográfica sobre la espiritualidad tras la pérdida de la fe, que asegura haber escrito en apenas dos meses. Debido a este libro, comenzó a estudiar teología, una cosa también hacía su padre, y ha descubierto "un mundo apasionante".