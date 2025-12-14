El emotivo adiós a Robe Iniesta: miles de personas se despiden del artista en Plasencia

De todas partes y sin importar la espera, miles de personas han acudido este domingo a Plasencia (Cáceres, Extremadura) para dar el último adiós a Robe Iniesta, quien fuera líder de Extremoduro, fallecido este miércoles a los 63 años.

En un homenaje de doce horas, la ciudad natal del cantante se ha volcado para hacer de esta jornada un día inolvidable para todos sus seguidores. "Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más", contaba a la agencia EFE una de las tantas personas que han acudido a despedir a Robe Iniesta. "Le he seguido durante toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy".

Como Luis, procedente de Guadalajara, miles de corazones se han unido sin importar nada más que recordar la figura de quien marcó sus vidas: "Vamos a estar todo el día dando este pequeño homenaje a una gran persona", afirmaba un vecino de Plasencia.

Cola kilométrica en Plasencia para despedir a Robe Iniesta | Europa Press

Libros de condolencias y música en directo

Robe, en palabras de Abel, otro de sus más fieles seguidores, fue "prácticamente Dios", alguien que "ha hecho leyenda" a través de su música y sus canciones. Para él, el cantante fue "un gran ácrata, un artista y un filósofo en su oficio".

En un homenaje marcado por la música, como no podía ser de otra manera, el poeta y amigo del cantante fallecido, Manolo Chinato, decidió agarrar un micrófono y citar la letra de la canción 'Ama, ama, ama y ensancha el alma'.

El acto ha comenzado a las 10:00 horas de este domingo con la apertura de las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia y se extenderá hasta las 22:00 horas de esta misma jornada. Los asistentes han tenido la oportunidad de plasmar unas últimas palabras a Robe en varios libros de condolencias aportados por la organización. "Paciencia y comprensión para respetar estos días difíciles para la familia, el equipo y los amigos del músico", han pedido.