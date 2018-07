Eduard Fernández, Concha de Plata al Mejor Actor en San Sebastián

Fernández ha señalado al recoger el premio que esto "muy gordo" y se ha reconocido "muy emocionado", tras lo cual ha tratado de dedicar unas palabras en euskera al público que ha asistido a la gala celebrada en el centro Kursaal. El actor ha destacado también la "profunda generosidad" del director del filme, Alberto Rodríguez, "que no se ha vuelto tonto" con el éxito y al que "llevará siempre en el corazón", ha asegurado.

Fernández no se ha olvidado del personaje real cuya interpretación le ha valido el galardón, "ese ser curioso, controvertido que igual me está viendo", ha señalado en alusión a Paesa. "Me he inventado a usted", ha reconocido, "con un guión repleto de verdades y mentiras, porque esta película cuenta muchas mentiras pero tal vez hemos contado alguna verdad".

Fernández encarna en "El hombre de las mil caras" al exagente secreto Francisco Paesa, un hombre que engañó a todo el mundo y tuvo un importante papel en la fuga del exjefe de la Guardia Civil, Luis Roldán. Tras la presentación de la película, Fernández reconoció que el trabajo para construir el personaje fue complicado porque había mucha información sobre lo que hizo Paesa, pero poca sobre su verdadera personalidad.

El actor definió al personaje como "alguien que trabaja en la ficción, en la ilusión, un ser que necesita la adrenalina y el poder para vivir", y cuenta con una dificultad de empatía que le va a favor para manipular al otro.