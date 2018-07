Casi un 40% de los españoles no ha leído ningún libro en el último año

Según el último barómetro del CIS que recoge los hábitos culturales de los españoles, un 40% afirma no haber leído ningún libro en los últimos doce meses. Las visitas a museos, cines y bibliotecas también han descendido.

Un 39,4 por ciento de los españoles no ha leído un libro en los últimos doce meses y un 7,1% ha leído uno según el Barómetro de junio de 2016 publicado hoy por el CIS.

El 27,9 % de los 2.484 entrevistados, todos ellos mayores de edad, afirman haber leído el último año de 2 a 4 libros, mientras que el 10% han leído de 5 a 8 libros. De trece o más libros han disfrutado el 8,8% y el 5,5% lo han hecho de 9 a 12 libros.

En cuanto a las visitas a los museos, el 68,9 % de los entrevistados no ha visitado ninguno en el periodo estudiado mientras que el 10,3% ha ido una vez. Este porcentaje se sitúa en el 12,9% entre los que han ido varias veces este año.

Entre los consultados, un 49,7% dice no haber ido nunca al cine el último año y un 20,5% ha ido varias veces. Un 74,7% no ha acudido los últimos doce meses a una biblioteca y un 57,5% no ha entrado en una librería.

Tanto las visitas a las librerías, con un 76,9%, como a las bibliotecas, un 70,2%, se hacen en soledad, mientras que los encuestados prefieren visitar los museos con su pareja (59,4%), con amigos (33,8%) o en compañía de sus hijos (24,1%).

También al cine se suele acudir con la pareja, lo que hacen un 66% de los encuestados. Con sus visitas a los museos, el 35% ha desconectado de las rutinas habituales, porcentaje que sube al 47,1 en el caso del cine.