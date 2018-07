Banderas apoya a Salma Hayek por sus acusaciones a Weinstein: "Su integridad me hace dar crédito a sus palabras"

"Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek", afirma Banderas en un mensaje en Twitter, lanzado primero en inglés y luego en español.

Un breve texto que Banderas también ha colgado en su cuenta de Instagram y que está acompañado por una foto de los dos actores, que trabajaron juntos en "Desperado" o en la cinta de animación "El gato con botas". Banderas mostró su apoyo a Hayek después de que Harvey Weinstein asegurara que las acusaciones de acoso sexual que lanzó ayer en su contra la actriz mexicana "no son exactas" y que "no recuerda" haberla presionado para que hiciera un desnudo.

"Todas las acusaciones de naturaleza sexual, tal como han sido retratadas por Salma, no son exactas. Y otras personas que fueron testigos de esos hechos tienen un recuerdo diferente de lo que pasó", dijo Weinstein en un comunicado enviado a diferentes medios. Hayek publicó este miércoles en The New York Times una columna titulada "Harvey Weinstein también es mi monstruo" en la que denunció que en 2001 fue acosada múltiples veces y presionada para grabar escenas de sexo en la película "Frida".