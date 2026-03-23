Alejandro García revela "el primer spoiler permitido de la ficción española" en 'Si es martes, es asesinato'

El actor Alejandro García ha visitado este lunes Más de uno para presentar, junto a Carlos Alsina y los colaboradores del programa, la nueva serie de Disney+ en la que participa. El intérprete ha comenzado la entrevista explicando como comenzó la jornada paseando por el centro de Madrid al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los edificios de la ciudad.

La ficción, titulada 'Si es martes, es asesinato', se estrenará el próximo martes 31 de marzo. En ella, García da vida a Fabio, un joven que viaja a Lisboa con un grupo de amigos y se ve envuelto en un crimen cuando uno de ellos (Pedro Casablanc) aparece asesinado en "el primer spoiler permitido de la historia de la ficción". El reparto lo completan actores como Ana Wagener, Inma Cuesta y Biel Montoro. "Lo importante es la investigación que inician estos cuatro colgaditos, lo que ocurre es tan gracioso y tan bárbaro que Casablanc queda en el recuerdo".

"Se creen investigadores cuando no tienen nada que ver con ser investigadores", ha explicado el actor sobre los protagonistas, que, pese a su inexperiencia, acaban resolviendo los distintos misterios que se les presentan a lo largo de la trama. Durante el rodaje en Portugal, García ha destacado algunas curiosidades culturales, como la forma en la que los portugueses denominan al jamón ahumado: 'presunto fumado'.

La serie fue presentada en el Festival de Málaga, donde, según el propio actor, tuvo una buena acogida: "La energía es muy de 'me ha encantado'", ha señalado, destacando el tono humorístico y desenfadado de la producción.

Como guiño al invitado, la colaboradora Paula Púa preparó un juego especial inspirado en el clásico Cluedo, ambientado en un supuesto asesinato en el estudio principal de Onda Cero, con el técnico Borja F. Sedano como protagonista de la trama.