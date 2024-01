La actriz Itziar Ituño agradece el apoyo recibido tras la polémica generada por acudir a una manifestación de presos de ETA

La actriz vasca Itziar Ituño ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido tras ser criticada por participar en una manifestación a favor de los presos de ETA y ha asegurado: "Nunca lo olvidaré".

"Eskerrik asko zuen babesagatik, ez dot inoiz ahaztuko. Thanks for your support, I'll never forget it" (Gracias por vuestro apoyo, nunca lo olvidaré), ha publicado Ituño en las redes sociales solo en euskera e inglés.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, expresó ayer en el Congreso su apoyo a Itziar Ituño (la inspectora Raquel Murillo en la serie 'La casa de papel') y consideró que el trato que se le ha dispensado en determinados ámbitos "no es de recibo".

El Festival de Cine de San Sebastián, la Unión de Actores Vascos, la Asociación de Productoras Audiovisuales y numerosos compañeros de profesión han expresado su solidaridad con la actriz vasca.

Manifestación de los presos de ETA

Itziar Ituño portó el pasado día 13 de enero en Bilbao la pancarta de una marcha en demanda de que se aplique a los presos de la banda terrorista la política penitenciaria ordinaria y desde entonces le han cancelado contratos como el del concesionario BMW Lurauto, mientras que la compañía Iberia ha retirado de sus redes un vídeo promocional protagonizado por la intérprete vasca.