Onda Cero reivindica el valor de la confianza y viste de largo su nueva temporada con "Más voces, más radio… más Onda Cero"

Onda Cero ha presentado este jueves su programación para la temporada 2026-2027 en un encuentro celebrado en las instalaciones de Atresmedia, bajo el lema "Más voces, más radio… más Onda Cero". La cita ha reunido a los principales comunicadores de la cadena para hacer balance de las primeras semanas en antena y reivindicar la confianza, la credibilidad y la cercanía con los oyentes.

La nueva temporada combina la continuidad de sus programas más reconocidos con incorporaciones en sus principales franjas informativas. Rafa Latorre, Carlos Alsina y Marta García Aller protagonizan las principales novedades de una programación que mantiene su apuesta por el rigor, la pluralidad y el entretenimiento.

El encuentro, conducido por Daniel Ramírez, ha contado también con la participación de Julia Otero, Jaime Cantizano, María Hernández, Juan Diego Guerrero, Edu García, Edu Pidal y Aitor Gómez, entre otros profesionales de la cadena.

Rafa Latorre, Carlos Alsina y Marta García Aller, protagonistas de la temporada

Una de las principales novedades está en 'Más de uno', que reúne cada mañana a Rafa Latorre y Carlos Alsina.

Latorre dirige desde las 6.00 horas el tramo informativo, con nuevos analistas como José Ignacio Wert, Ketty Garat, Rosa Belmonte, Leyre Iglesias, David Mejía y Daniel Gascón. También se refuerza 'La España que madruga' con Natalia Hernández y una mayor presencia de Daniel Ramírez.

A partir de las 10.00 horas, Carlos Alsina toma el relevo con el tramo de entretenimiento, que conserva espacios como 'La cultureta' y 'Radioficción' e incorpora a Elena Herráiz, conocida como 'Linguriosa', y al humorista Aníbal Gómez.

Otra de las novedades es Marta García Aller al frente de 'La brújula', de lunes a viernes, de 19.00 a 23.30 horas. El programa amplía su equipo de colaboradores con Pedro G. Cuartango, Nativel Preciado, Olga Viza, Ángel Villarino y Gemma Martínez.

Continuidad en las tardes y en la programación deportiva

Julia Otero continúa al frente de 'Julia en la onda', mientras que Jaime Cantizano mantiene 'Por fin' de lunes a viernes, entre las 15.00 y las 19.00 horas.

La programación deportiva sigue contando con Edu García en 'Radioestadio' y Edu Pidal en 'Radioestadio noche'. La oferta se completa con espacios de información, cultura, divulgación y entretenimiento como 'Onda Viajera', 'La rosa de los vientos' y 'La cultureta gran reserva'.

La confianza de los oyentes y anunciantes

Durante la presentación, Onda Cero ha reivindicado su trayectoria de crecimiento durante la última década y el papel de sus profesionales frente a la desinformación.

La cadena también ha destacado la importancia de la radio para los anunciantes. Según el II Estudio de Eficacia Publicitaria en Radio de la AERC, el 51% de los oyentes considera la publicidad radiofónica la más cercana y el 42% la más creíble.

Onda Cero mantiene, además, su apuesta por la información local y regional, con espacios como 'Más de uno local' y 'La brújula regional', que refuerzan su presencia en los distintos territorios.