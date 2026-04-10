Onda Cero Podcast estrena 'El viaje del Guernica', la surrealista e increíble historia del traslado del cuadro de Picasso a España

Onda Cero Podcast estrena este viernes ‘El viaje del Guernica’, una ambiciosa serie documental que reconstruye, con pulso narrativo y rigor histórico, el complejo traslado de la obra más emblemática de Pablo Picasso desde el MoMA de Nueva York hasta Madrid en 1981.

El lanzamiento se produce en un contexto de renovada controversia institucional entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Cultura en torno a la ubicación y el significado del ‘Guernica’, reactivando un debate que conecta directamente con el origen político del propio traslado.

Dirigido y narrado por Pablo G. Batista, quien firma también el guion junto a Ismael Monzón, el documental revisita la conocida como “Operación Cuadro Grande” desde una perspectiva inédita. Lejos del relato épico que ha predominado durante décadas, la serie dibuja una operación marcada por la improvisación, las tensiones diplomáticas y una cadena de decisiones al límite.

A lo largo de cuatro episodios —‘Agosto en Nueva York’, ‘Operación Cuadro Grande’, ‘Destino Madrid’ y ‘Os recibimos con alegría’—, la producción recorre desde la llamada urgente que movilizó a los funcionarios encargados del traslado hasta la llegada del cuadro a España el 10 de septiembre de 1981, a bordo de un vuelo regular de Iberia. Un viaje que convirtió al ‘Guernica’ en símbolo de la Transición, pero también en reflejo de una España en construcción.

El entonces ministro de Cultura, Íñigo Cavero, definió la obra como “el último exiliado”, consolidando su dimensión política. Sin embargo, el documental revela una cara menos conocida: la de una operación llena de incertidumbre que, en palabras del propio relato, se acerca más a una historia berlanguiana que a una gesta diplomática.

No es casual que Luis García Berlanga, presente en Nueva York durante aquellos días, manifestara su intención de rodar una película sobre el traslado. ‘El viaje del Guernica’ se presenta así como ese documental nunca filmado, una reconstrucción sonora que combina documentación histórica con una cuidada narrativa inmersiva.

La serie cuenta con música original de Miguel Marcos y un diseño de sonido desarrollado por Ángel Rojas León y Eloy Haza, bajo la producción de Iván Pérez y José Paz, completando un equipo creativo que refuerza la apuesta de Onda Cero Podcast por los contenidos documentales de alta calidad.