¿Cómo lucha el Servicio de Vigilancia Aduanera contra el crimen organizado? Onda Cero Podcast estrena la serie documental ‘Invisibles’

En un mar de silencio, donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de una operación, nacen historias que nunca llegan a contarse. ‘Invisibles’, el nuevo estreno de Onda Cero Podcast, rompe ese silencio y abre por primera vez las puertas a las entrañas del Servicio de Vigilancia Aduanera para mostrar, con tensión y realismo, cómo se combate el crimen organizado desde dentro.

A lo largo de ocho episodios —más uno especial en formato making of—, la producción ofrece un acceso inédito a investigaciones reales contra el narcotráfico, el contrabando y la delincuencia económica.

Lejos del enfoque habitual, ‘Invisibles’ apuesta por una narrativa directa y sin intermediarios: son los propios responsables de cada operativo quienes relatan en primera persona cómo se gestan las investigaciones, cómo se desarrollan las intervenciones y qué hay detrás de los grandes titulares.

La serie recorre algunos de los escenarios más críticos de la lucha contra el crimen organizado: desde la interceptación de un narcosubmarino en alta mar hasta el desmantelamiento de fábricas clandestinas de tabaco, pasando por el rastreo de cocaína en contenedores internacionales o complejas tramas de blanqueo de capitales.

Cada episodio construye un relato inmersivo a partir de sonidos reales de vigilancias, comunicaciones y operativos, aportando una dimensión inédita al género documental en audio. El resultado es una experiencia que no solo informa, sino que sitúa al oyente dentro de la acción.

La primera temporada de ‘Invisibles’ se compone de ocho episodios temáticos —entre ellos ‘Narcosubmarino’, ‘Controles’, ‘Estrategia’, ‘Dinero’ o ‘Frontera Sur’— y un noveno capítulo especial en formato videopodcast, con imágenes que desvelan el proceso de creación de la serie y el trabajo del equipo en el terreno.

‘Invisibles’ es una producción de Osmos Global para Onda Cero Podcast que ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.