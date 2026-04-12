La tripulación de Artemis II describe el viaje a la Luna como "irrepetible" y asegura: "Nadie aquí abajo sabrá lo que hemos pasado"

La tripulación de la misión Artemis II ya está en la Tierra después de 10 días sobrevolando el espacio. Una misión histórica por varios factores, entre ellos, que ha contado con la primera mujer a bordo, el primer afroamericano, el primer astronauta no estadounidense y ha sido la primera vez que cuatro personas ven con sus propios ojos la cara oculta de la Luna.

Después de superar con éxito el amerizaje, en el que la nave Orion alcanzó temperaturas superiores a los 5.000 grados Fahrenheit y 42.000 kilómetros por hora, la tripulación ha concedido su primera rueda de prensa, en la que han calificado el viaje a la Luna como una experiencia "irrepetible" y "demasiado grande".

Los cuatro astronautas amerizaron en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego y, tras ser llevados a tierra firme por el barco USS John P. Murtha se reencontraron con sus familias por primera vez. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha calificado el vuelo como "la mayor aventura de la historia de la humanidad", ya que la tripulación ha viajado a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia jamás recorrida.

Nadie aquí abajo sabrá por lo que acabamos de pasar los cuatro

Por su parte, Reid Wiseman, el comandante de la misión, ha indicado que la experiencia les ha "unido para siempre" porque "nadie aquí abajo sabrá por lo que acabamos de pasar los cuatro", al tiempo que ha asegurado que es lo "más especial" que le sucederá en la vida.

Víctor Glover, el piloto de la misión, ha reconocido que todavía no ha asimilado lo que acaba de ocurrir y se ha mostrado agradecido por "haber visto lo que vimos, por haber hecho lo que hicimos y por haber estado con quien estuve". Se ha mostrado abrumado porque la misión es "algo grande como para caber en un solo cuerpo" y ha señalado que es un "desafío" intentar describirlo.

La especialista de misión, Christina Koch, que se ha convertido en la mujer con más días en el espacio a sus espaldas, se ha centrado en la cohesión del equipo, ya que una tripulación es "un grupo que está siempre presente, pase lo que pase, inseparablemente unida por un hermoso y fiel vínculo". Preguntada por cómo es la Tierra, la ha definido como "un bote salvavidas flotando tranquilamente en el universo".

La NASA ya prepara las siguientes misiones

Jeremy Hansen, también especialista de misión, ha puesto en valor la conexión que han sentido con las personas que siguieron su hazaña desde la Tierra y el apoyo que han recibido: "Lo que vieron fue un grupo de personas que disfrutaban contribuyendo". También han destacado los momentos en los que pudieron establecer contacto con sus familias.

Tras Artemis II, la NASA ya prepara los próximos pasos del programa, con la vista puesta en Artemis III prevista en 2027, que tiene como objetivo que los seres humanos vuelvan a pisar la superficie lunar. Después llegará Artemis IV en 2028, que empezará a sentar las bases para una presencia sostenida y continuada en la Luna.