El amerizaje de Artemis II, una prueba de fuego: reentrada a la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora y 5.000 grados de temperatura

La misión Artemis II está llegando a su fin. Tan solo quedan unas horas para que los cuatro tripulantes de la nave Orion regresen a casa después de 10 días sobrevolando el espacio y tras llegar más lejos que ningún ser humano anteriormente. El amerizaje -cabe recordar que la nave va a caer sobre el oceáno Pacífico- está previsto para alrededor de las 02:07 hora española.

Es una auténtica prueba de fuego, en el sentido literal de la palabra, ya que durante la reentrada en la atmósfera los astronautas van a viajar a una velocidad superior a los 40.200 kilómetros por hora. En estos momentos, la nave puede alcanzar los 5.000 grados Fahrenheit de temperatura (2.760 grados Celsius). Por eso es vital el buen funcionamiento del escudo térmico de la nave.

Una reentrada por fases

La reentrada a la atmósfera se realizará por fases. Como la nave es atraída por la gravedad de la atmósfera, el viaje va a ser eficiente en combustible. Previa entrada a la atmósfera, la cápsula se va a separar del módulo 42 minutos antes de la zambullida y a una distancia de 120 kilómetros de la superficie terrestre, una docena de propulsores se encargarán de que la orientación sea la correcta.

En el momento de la reentrada, Orión experimentará una velocidad 45 veces superior a la de un avión y alcanzará temperaturas que rozan la mitad de las de la superficie del Sol, una auténtica "bola de fuego", tal y como lo describió el piloto Victor Glover en una de las ruedas de prensa.

Debido a la dificultad de esta maniobra, el administrador de la NASA, Jared Isaacman ha asegurado que no va a estar "tranquilo" hasta que los cuatro tripulantes estén con sus familias. "He estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión", ha añadido.

45 minutos desde que caen al agua hasta que sean rescatados

Una vez que Orion esté en la atmósfera, comenzará un despliegue por etapas de 11 paracaídas, que servirán para que la nave reduzca su velocidad a menos de 32 kilómetros por hora. Se desplegarán cuando la nave esté a unos 2.700 metros de altitud y a una velocidad de 210 kilómetros por hora.

Por último, después de recorrer unas 400 mil millas náuticas (640 mil millones de kilómetros), Orion amerizará con una zambullida de Orión a "un par de cientos de millas" de la costa de San Diego (California), donde los recogerá el barco USS John John P. Murtha. Aunque esta es una tarea que se alargará entre 30 y 45 minutos.

Un plan B por si algo sale mal

Al tratarse del momento más crítico de la misión, la NASA ha ideado un plan B por si el amerizaje ocurre fuera de la zona prevista. Si la nave cae en otro lugar, hay aviones de transporte C-17, helicópteros de la Marina y siete aeronaves de seguimiento preparadas para intervenir.