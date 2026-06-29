Qué pasa con la memoria RAM: por qué sube tanto de precio y cómo afectará a la compra de móviles y ordenadores

La subida de precio de los productos tecnológicos se ha convertido en una estampa habitual en los comercios en lo que va de año. La última marca en sumarse a un incremento de cifras ha sido Apple, que ha subido los precios de Mac y iPad, con un escenario en el que se prevé el aumento del coste de los iPhone.

Pero no se trata solo de Apple. El sector tecnológico atraviesa una escasez sin precedentes de la memoria RAM, lo que ha originado una subida histórica de los precios de los componentes. Esto, a su vez, afecta al montante total por cada producto, y ese sobreprecio acaba llegando al consumidor que quiera adquirirlo.

La subida supone un desembolso más que notable. Si miramos los precios de hace un año, por ejemplo, de un componente de memoria dual de RAM de 32GB (16+16), éste costaba 129,99 euros. Actualmente, solo un año después, su precio asciende a 559,95 euros, lo que supone más de 400 euros de diferencia.

Crisis con la memoria RAM: por qué sube tanto de precio y cómo afectará a los productos a largo plazo

Lo peor es que los expertos auguran un futuro más adverso. Varias firmas advierten de que la subida no ha acabado y se seguirá produciendo a lo largo de los próximos años, sin que los componentes alcancen de nuevo su precio de origen.

La firma Jefferies avisa de que no habrá alivio en 2026 ni en 2027 y ya apunta a 2028 como mínimo para que caigan los precios. Pero la cosa no acaba ahí, puesto que prevé una subida de hasta el 50% del precio en el próximo trimestre y otro 40% para acabar este año.

El motivo de esta brutal subida pasa por los centros de datos de la Inteligencia Artificial y lo que estos demandan. Por ejemplo, según Bloomberg, Apple justifica el cambio de los precios al alegar que "la rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento".

Así, la empresa de la manzana asegura que "nunca había visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido". La alta demanda de la IA, que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para consumo.

La polémica subida de Apple con los iPhone en el horizonte

Como se ha señalado anteriormente, Apple ha subido los precios de sus dispositivos Mac y iPad como consecuencia del aumento en coste que han experimentado las memorias, aunque por el momento deja sin cambios los precios de iPhone y Apple Watch.

En cifras, los precios de los Mac han aumentado entre un 15% y un 20% en la tienda de Estados Unidos, donde MacBook Neo, lanzado en marzo, ha pasado de costar 599 dólares a 699 dólares. En España, este equipo, que se puso a la venta inicialmente por 699 euros, ahora cuesta 799 euros. La subida también se nota en MacBook Air. Este ordenador portátil, que se lanzó por 1.199 euros en el modelo de 13 pulgadas, ahora tiene un precio de 1.429 euros.

En lo que respecta al iPad, el modelo Air de 11 pulgadas, que tenía un precio que partía de los 649 euros, ahora lo hace de los 799 euros, mientras que el de 13 pulgadas ha pasado de 849 euros a 999 euros.

En el caso de iPad Pro, el modelo de 11 pulgadas con WiFi, que partía de 1.099 euros, ahora tiene un precio inicial de 1.299 euros. El modelo de 13 pulgadas ha pasado de un precio base de 1.449 euros a 1.649 euros.