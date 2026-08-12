El gran apagón solar paraliza España: así se prepara el país para el histórico eclipse del 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto, los cielos de España se preparan para un evento astronómico sin precedentes en la historia reciente, un eclipse solar total. Tal y como se ha analizado en nuestro programa Más de uno, con Begoña Gómez de la Fuente y su equipo, la expectación a lo largo y ancho del país es máxima.

España se encuentra en una posición privilegiada para presenciar este fenómeno, el primero de estas características que cruzará la Península Ibérica desde 1912. Esto significa que ninguna persona viva en el territorio peninsular ha podido presenciar uno hasta la fecha. Desde localidades costeras por donde entrará la sombra, como Ortigueira en A Coruña, hasta puntos del este por donde se despedirá, como el camping Riberamar en Castellón, miles de personas se preparan para vivir unas horas mágicas.

El impacto del eclipse ha transformado por completo la realidad de pequeñas localidades españolas como Villadiego, en la provincia de Burgos, donde Juan Ansuátegui, gerente del complejo Las de Villadiego, relata emocionado cómo la NASA ha elegido la iglesia de su recóndito pueblo para monitorizar el fenómeno. Ansuátegui confiesa que ni en el mejor de los sueños podría haber imaginado esto, recordando que en el año 2024 la aldea apenas contaba con dos habitantes.

Mientras tanto, en las ciudades que no se encuentran en la franja de oscuridad total, la imprevisión de última hora ha desatado la locura ciudadana. La periodista Paloma Gallego ha informado desde Albacete sobre las larguísimas colas a las puertas de las farmacias para conseguir las codiciadas gafas homologadas, establecimientos que han tenido que limitar la venta a solo dos unidades por persona.

Experiencias inmersivas desde el mar Cantábrico a los enclaves milenarios

A lo largo de la geografía, la observación astronómica se ha fusionado con experiencias culturales y turísticas únicas, comenzando por Asturias, donde Arturo Téllez seguirá el evento desde la Laboral Centro de Arte en Gijón advirtiendo sobre la posible nubosidad costera.

Chus López, patrón de barco local, ofrecerá una visión radicalmente distinta guiando a turistas, muchos llegados de Estados Unidos, por cuevas y aguas no navegables del Cantábrico para ver el fenómeno desde perspectivas inaccesibles por tierra. En Cedeira, A Coruña, el cielo y la música se darán la mano gracias a Aitana Cuétara, coordinadora de un festival de jazz itinerante y gratuito en espacios naturales que coincidirá con la oscuridad total, abriendo la jornada con un concierto del músico tradicional Xabier Díaz.

La magia también inundará la provincia de Pontevedra, donde el periodista Fran Contreras vivirá el evento en el milenario Castro de Troña en Ponteareas, un yacimiento con cabañas de piedra y petroglifos de serpientes de hace miles de años orientados al sol.

La alcaldesa del municipio, Nava Castro, confirmó en el programa que las 450 plazas habilitadas se agotaron en horas para disfrutar de una tarde que mezclará historia, explicaciones astronómicas y música. Finalmente, el periodista Javier Ruiz observará la puesta de sol desde el Valle de Toledo, un mirador elevado al otro lado del Tajo que espera recibir a tantos toledanos a pie que el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de tráfico similar al de las grandes romerías.

La advertencia de los expertos

El centro neurálgico institucional y científico de la jornada estará situado en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, a donde acudirá la ministra de Ciencia, Diana Morant.

En declaraciones previas a Radio Nacional, la ministra destacó que, tras mucho trabajo logístico, ahora toca a los ciudadanos disfrutar de este momento histórico con seguridad. En ese mismo observatorio se encuentra el matemático y divulgador Santi García Cremades, quien moderará un evento de prensa desde las cuatro de la tarde rodeado de astrofísicos de renombre, como Rafael Bachiller, Eva Villaver o Montse Villar, y de astronautas españoles como Pablo Álvarez y Sara García Alonso.

Aprovechando su intervención, García Cremades ha querido lanzar una advertencia tajante a la población sobre los riesgos oculares, indicando que las gafas de protección no deben quitarse bajo ningún concepto salvo en la franja de totalidad del 100%, y única y exclusivamente durante el escaso minuto y medio que dura la oscuridad absoluta.

Ni siquiera con 99,9% se puede mirar el Sol, alertó el matemático, aclarando que solo durante ese breve instante de totalidad absoluta los afortunados podrán observar las famosas perlas de Baily, unos hermosos destellos luminosos que se filtran por los valles lunares.