LA NUEVA IA DE GOOGLE

Google actualiza Gemini 3 Deep Thinking y su resultado sorprende: así resuelve problemas "complejos" científicos y de investigación

Gemini 3 Deep Thinking se actualiza y da unos resultados sorprendentes en los modelos de capacidades de razonamiento y comprensión.

La IA de Gemini ya es capaz de aprobar un examen para ser médico, según Google

Qué son Chat GPT, Gemini y Bard: diferencias y cómo usar estas herramientas de Inteligencia Artificial

ondacero.es

Madrid |

Logo de Google Gemini 3 Deep Thinking.
Logo de Google Gemini 3 Deep Thinking. | GEMINI

Gemini 3 Deep Thinking, el modelo de inteligencia artificial de Google especializado en razonamiento, se ha actualizado para poder abordar retos de investigación complejos e impulsar aplicaciones prácticas.

Google presentó Gemini 3 Deep Thinking en noviembre como un modelo de ofrece capacidades de razonamiento y comprensión multimodal para resolver problemas aún más complejos que sus predecesores.

Con la colaboración con científicos e investigadores, lo ha actualizado para que pueda enfrentarse a retos que a menudo carecen de límites claros o de una única solución correcta y en los que los datos suelen ser confusos o incompletos.

Cómo resuelve los problemas más complejos Google Gemini 3 Deep Thinking

Gemini 3 Deep Thinking combina "el conocimiento científico profundo con la utilidad práctica de la ingeniería" para ir "más allá de la teoría abstracta para impulsar aplicaciones prácticas", como ha indicado Google en un comunicado.

Sus capacidades actualizadas destacan en matemáticas y programación competitiva, pero también en campos científicos como la química y la física. Y permiten a los investigadores interpretar datos completos y modelar sistemas físicos mediante código.

Google ha incorporado la actualización de Gemini 3 Deep Thinking en la suscripción Google AI Ultra a través de la app de Gemini.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer