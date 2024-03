La IA de Gemini ya es capaz de aprobar un examen para ser médico, según Google

Quizá no estemos tan lejos de que un robot nos atienda cuando estemos enfermos, pues la multinacional tecnológica Google ha declarado hoy que su modelo más avanzado de inteligencia artificial Gemini es ya capaz de obtener una calificación del 91,1 % en la prueba necesaria para obtener el título médico en Estados Unidos, la prueba USMLE. La empresa ha hecho este anuncio en el contexto de la conferencia "The Check Up" que ha tenido lugar en la ciudad de Nueva York, donde los responsables de la empresa han hablado del potencial de la IA a la hora de abordar tareas sanitarias.

"Hace aproximadamente un año y medio, construimos el primer sistema de IA que pudo aprobar un examen de licencia médica llamado MedQA del USMLE. Nuestro modelo más nuevo, optimizado para el ámbito médico, logró un rendimiento de vanguardia en el ámbito médico y consiguió más de un 91 %", ha señalado durante la conferencia el encargado del equipo de salud e IA de Google, Greg Corrado. Estos grandes avances se estarían implementado en un modelo de Gemini optimizada para el ámbito médico.

En la conferencia, Corrado ha hecho ha dado más detalles sobre los objetivos de este proyecto, centrado en avanzar en las capacidades de la IA para el razonamiento avanzado, la comprensión de un gran volumen de contexto y el procesamiento de múltiples modalidades.

La empresa afirma que la capacidad multimodal de Gemini le permite realizar tareas complejas que requieren procesamiento de texto, imagen, audio y vídeo: estas capacidades podían facilitar la generación de informes sobre imágenes médicas 2D o 3D, como radiografías.

"Si bien este trabajo aún se encuentra en la fase de investigación, existe la posibilidad de que la IA generativa en radiología brinde capacidades de asistencia a las organizaciones de salud", ha indicado Google en un comunicado.

Esta conferencia ha albergado la presentación de otros estudios y prototipos, como el del ultrasonido portátil impulsado por IA "Maternal Health Ultrasound", que podría facilitar la interpretación de imágenes de ultrasonido en zonas que no cuenten con especialistas en interpretación de ecografía: esta máquina, por ejemplo, podría dar información sobre la posición del feto durante el embarazo.

Además, indica EFE, el precio de este dispositivo rondaría los 3.000 dólares, frente a los 300.000 dólares de una máquina convencional de ultrasonidos.