Un fallo en la red de Cloudflare impide usar X, Canva, ChatGPT y otros programas

Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, el 'chatbot' ChatGPT y el videojuego League of Legends.

Fallo global

La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este martes en su página de Estado, hacia las 12:48 horas (España peninsular), de un problema en su red, que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.

En su lugar, los servicios afectados, entre los que también se encuentran Movistar y Canva, muestran un mensaje que indica: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar".

Se pueden seguir experimentando errores

Esta multinacional estadounidense es clave en la infraestructura de internet y en un comunicado publicado a las 13:20, la empresa ha afirmado que aunque se estaban recuperando poco a poco los servicios, los clientes podían seguir experimentando más errores que de costumbre.

La empresa Cloudflare está especializada en la computación en la nube y hace de intermediaria entre los proveedores de contenidos y las webs. Da servicio a millones de páginas.

Según la página Downdetector hacia las 13:15 muchas páginas afectadas empezaban a funcionar con normalidad.