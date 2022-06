Alerta de estafa: cuidado si te llegan SMS simulando ser tu banco para avisar de problemas en la tarjeta

La importancia de un buen uso del espacio cibernético es cada vez más importante. El creciente consumo de tecnologías de la información y de la comunicación junto al aumento del uso de las criptomonedas han acrecentado la cantidad de delitos informáticos. Las estafas informáticas son el delito contra la ciberseguridad más común y denunciado, y se han disparado en los últimos años.

Los elementos que construyen un delito de estafa informática son la manipulación informática y artificio semejante, la transferencia patrimonial no consentida por el titular, el ánimo de lucro y el perjuicio de un tercero. Los fraudes más comunes son el hacking, el phishing, el spyware, las falsas ofertas de trabajo y la carta nigeriana entre otros.

En esta ocasión, la Policía Nacional ha podido alertar de una estafa que utiliza los servicios de mensajes cortos (SMS) en la que los delincuentes fingen ser la entidad bancaria de la víctima, para poder robarle los datos o su dinero.

Una nueva estafa

"Si recibes un SMS de tu banco diciendo que no puedes utilizar tus tarjetas hasta que no actualices tu cuenta, no piques" ha informado la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional. Este fraude forma parte de un caso de phishing, mediante el cual el usuario se ve atraído a pinchar en una serie de enlaces.

En este caso el mensaje se recibe bajo la premisa de actualizar la cuenta bancaria para poder continuar usando las tarjetas de crédito o débito. Es entonces, cuando las víctimas hacen clic en el enlace fraudulento, cuando los criminales aprovechan para obtener sus datos personales, bancarios o incluso su dinero.

La puerta de los ciberataques: el correo electrónico

Parece ser que el correo electrónico continua siendo la principal puerta de entrada de los ciberataques. Ejemplo de ello es que el año 2021, este tipo de agresiones constituyeron el 74% de las amenazas detectadas y bloqueadas por la empresa de seguridad en la nube Trend Micro.

Un total de 33,6 millones de amenazas fueron descubiertas por la protección del correo electrónico de Trend Micro el año pasado, es decir, un 101% más que en 2020. Los malware continúan siendo uno de los softwares más utilizados, con 3.315.539 archivos infectados, sufriendo un repunte del 133,8% de malware conocido y 221% de malware desconocido.

La tendencia que sigue el ransomware, también conocido como secuestro de datos, continúa a la baja. Únicamente 101.215 archivos fueron cbloqueados, un 43,4% menos que el año anterior. Sin embargo, los ataques de phishing aumentan, habiéndose interceptado un 137,6% más de casos (16.451.166).