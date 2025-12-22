Cuánto dinero toca por cada cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Llegó el 22 de diciembre y la suerte ya está echada. Aunque El Gordo es el protagonista indiscutible de la jornada, la estructura de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad esconde dos joyas muy codiciadas: los cuartos premios.

Estos galardones, de los que se extraen dos combinaciones diferentes a lo largo de la mañana, suponen una alegría inmensa para los afortunados, ya que ofrecen una cantidad de dinero perfecta para sanear cuentas o darse un gran capricho, con una ventaja fiscal insuperable respecto a los premios mayores.

El reparto: 1.000 euros por euro jugado

Si los Niños de San Ildefonso cantan tu número asociado a uno de los dos cuartos premios, las cifras que verás en tu cuenta bancaria son las siguientes:

Por décimo (20 €): El premio es de 20.000 euros.

Por serie: La cifra asciende a 200.000 euros.

Por euro jugado: Tocan 1.000 euros.

La mejor noticia: Hacienda no se lleva nada

Esta es la gran diferencia que hace tan atractivos a los cuartos premios hoy. La normativa actual de la Agencia Tributaria establece que los premios de loterías iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación.

Al ser el premio de 20.000 euros por décimo, no alcanza el límite imponible.

Tú cobras: 20.000 € netos.

Impuestos: 0 €.

A diferencia del primer, segundo y tercer premio (que sí pagan el 20% sobre lo que exceda de 40.000 €), el cuarto premio llega limpio a tu bolsillo.