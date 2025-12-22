LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Cuánto dinero toca por cada cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Hoy es el día. Mientras los bombos giran en el Teatro Real, no hay que perder de vista los dos cuartos premios: una inyección de dinero que se cobra de forma íntegra, sin impuestos.

Madrid |

Llegó el 22 de diciembre y la suerte ya está echada. Aunque El Gordo es el protagonista indiscutible de la jornada, la estructura de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad esconde dos joyas muy codiciadas: los cuartos premios.

Estos galardones, de los que se extraen dos combinaciones diferentes a lo largo de la mañana, suponen una alegría inmensa para los afortunados, ya que ofrecen una cantidad de dinero perfecta para sanear cuentas o darse un gran capricho, con una ventaja fiscal insuperable respecto a los premios mayores.

El reparto: 1.000 euros por euro jugado

Si los Niños de San Ildefonso cantan tu número asociado a uno de los dos cuartos premios, las cifras que verás en tu cuenta bancaria son las siguientes:

  • Por décimo (20 €): El premio es de 20.000 euros.
  • Por serie: La cifra asciende a 200.000 euros.
  • Por euro jugado: Tocan 1.000 euros.

La mejor noticia: Hacienda no se lleva nada

Esta es la gran diferencia que hace tan atractivos a los cuartos premios hoy. La normativa actual de la Agencia Tributaria establece que los premios de loterías iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación.

Al ser el premio de 20.000 euros por décimo, no alcanza el límite imponible.

  • Tú cobras: 20.000 € netos.
  • Impuestos: 0 €.

A diferencia del primer, segundo y tercer premio (que sí pagan el 20% sobre lo que exceda de 40.000 €), el cuarto premio llega limpio a tu bolsillo.

