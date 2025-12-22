Cuánto se lleva Hacienda del dinero de cada cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Cuando la suerte toca a la puerta en forma de Lotería de Navidad, el segundo pensamiento inmediato -después de la alegría- suele dirigirse a la Agencia Tributaria. ¿Cuánto dinero es realmente mío y cuánto se queda el Estado?

Si eres uno de los afortunados poseedores de un décimo agraciado con el cuarto premio en el sorteo de este 2025, tenemos una excelente noticia: el premio es 100% para ti.

La regla de oro: El límite de los 40.000 euros

Para entender por qué no tienes que pagar nada, hay que mirar la normativa actual de la Agencia Tributaria sobre gravámenes en loterías y apuestas.

La ley establece que todos los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos. Solo tributan aquellos que superan esa cifra, y únicamente por la parte que excede dicho límite.

Las cuentas claras del cuarto premio

Dado que el cuarto premio de la Lotería de Navidad reparte 20.000 euros por décimo, la matemática fiscal es sencilla:

Tu premio: 20.000 euros

Límite exento: 40.000 euros

Resultado: Al estar por debajo del límite, Hacienda retiene 0 euros.

Cobrarás los 20.000 euros íntegros en tu cuenta bancaria, sin descuentos ni sorpresas.

¿Tengo que declararlo en la Renta?

Aunque no pagues impuestos por el premio en sí, es importante saber qué hacer en la próxima declaración de la Renta. Al cobrar el premio, el banco o la administración de lotería ya te habrá entregado el dinero limpio (porque la retención es del 0%). No tendrás que pagar nada más en el IRPF por haber ganado este premio.

Sin embargo, si inviertes ese dinero y te genera intereses o rendimientos (por ejemplo, lo metes en un depósito o compras acciones), esos beneficios futuros sí tributarán como ahorro, como cualquier otra ganancia patrimonial.

Si tienes varios décimos y quieres saber exactamente cuánto dinero limpio te corresponde por cada uno, usa nuestra herramienta de comprobación. Te dirá el importe exacto y si lleva o no retención fiscal.