Comprueba los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

La suerte ha hecho doble acto de presencia con los Cuartos Premios de la Lotería de Navidad 2025. El Sorteo Extraordinario reparte dos premios de esta categoría, dotados con 200.000 euros a la serie (20.000 euros por décimo).

A diferencia de los premios mayores (Gordo, Segundo y Tercero), estos premios tienen una gran ventaja fiscal: Hacienda no se queda nada. Al no superar el límite de 40.000 euros, el importe entra limpio en el bolsillo del ganador.

Resultado del Primer Cuarto Premio

El primero de los cuartos ha salido a las 9:53 horas. Los niños de San Ildefonso han cantado el número 78477.

¿Cuánto se cobra realmente?

Es la gran noticia de los Cuartos Premios. Mientras que en el Gordo hay que 'compartir' con la Agencia Tributaria, aquí los 20.000 euros son netos. Si tienes un décimo agraciado, cobrarás exactamente esa cantidad en tu entidad bancaria o a través de Bizum (si la administración lo permite).

Dónde ha caído

El cuarto premio ha caído en el pueblo de Cazorla, en la provincia de Jaén, y en Getafe (Madrid), también en algunas localidades de la provincia de Valencia, como Mislata o Alaquàs, además de en Badalona, San Lorenzo de El Escorial, Segovia, Burgos, Leioa (Vizcaya). En el siguiente mapa puedes comprobar dónde han caído los cuartos premios y el resto de décimos agraciados de la Lotería de Navidad 2025.