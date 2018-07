“Parece una bobada, pero en realidad es una tontería” decía ente risas un buen amigo cuando le conté el plan del “bici colega”. No es que sea peligroso, pero podemos hacerlo mucho más seguro aún.Todas esas dudas, cuando vas solo, acabas resolviéndolas a tu llegada consultando numerosas ordenanzas de tráfico diferentes, las opiniones en foros de otros ciclistas… en definitiva, que puede que tardes varias semanas en dar respuesta a todas esas dudas.

La Asociación de ciclismo urbano La Sonrisa Eléctrica ha puesto en marcha, dentro de su plan de "en bici al trabajo" un servicio de acompañamiento en día laborable a aquellos que hayan decidido dar el paso e ir en bici. Así, en un solo viaje al trabajo, muchas de esas dudas pueden quedar despejadas y harán el camino en bici al día siguiente mucho más agradable y seguro que el anterior. No es nuevo. En Portugal hay asociaciones que acompañan a quien quiera empezar a montar en bicicleta por la ciudad; y en Gran Bretaña, y en numerosas ciudades norteamericanas, y en Paris… porque no es sencillo. No hay nada más que poner "bike buddy" en cualquier buscador.

La iniciativa en España tampoco es nueva. El blog En bici por Madrid ha estado realizando sus famosos "bici findes" con bastante éxito. Recorrían con la persona que se lo solicitaba el trayecto hasta su trabajo pero durante los días del fin de semana.

Las cosas que parecen más lógicas pueden resultar confusas cuando vamos encima de nuestra bici con coches a ambos lados y un semáforo en ámbar frente a nosotros. Ir acompañado por un “bici colega” supone estar seguro de hacerlo bien, supone que nos ven más, supone que vemos más, y es genial que alguien nos tranquilice cuando nos pitan, que suelen pitar hasta cuando estamos circulando correctamente.

www.lasonrisaelectrica.com