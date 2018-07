La historia de Factory Records

10 historias 10 canciones 218

1) OMD - Electricity (FAC-6)

2) Durutti Column - Skecth For A Summer (FAC-14)

3) Joy Division - She's Lost Control (FAC-10)

4) Joy Division - Love Will Tear Us Apart (FAC-23)

5) A Certain Ratio - Shack Up (FBN-1)

6) New Order - Blue Monday (FAC-73)

7) Section 25 - Look From A Hilltop (FAC-108)

8) Shark Vegas - You Hurt Me (FAC-111)

9) Happy Mondays - 24 hour Party People (FAC-192)

10) Happy Mondays - Step On (FAC-320)

