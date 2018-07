El Arenal Sound amplía su cartel

El festival Arenal Sound, que celebrará su sexta edición en Burriana del 28 de julio al 2 de agosto, ha anunciado una nueva tanda de confirmaciones que incluye a Ok Go, The Ting Tings, Citizens!, Vinai, Jero Romero, Dorian, La Habitación Roja, Neuman y Joe La Reina.

El certamen señala, en un comunicado, que los vídeos de los de Chicago no dejan indiferente a nadie y Ok Go pone toda su creatividad y originalidad en cada uno de sus singles. El último, 'I Won't Let You Down', ha acumulado más de 16 millones de visitas en menos de dos meses desde su publicación.

Por su parte, el dúo británico The Ting Tings vuelve a Burriana con su nuevo disco, 'Super Critical', grabado en Ibiza durante los últimos meses con la co-producción de Andy Taylor.

Además, Citizens! está de vuelta presentando un single que adelanta lo que será su segundo disco "Lighten Up" que se publicará en 2015. Alex Kapranos de Franz Ferdinand ya produjo el debut y volverá a estar presente en este nuevo tema.

Formado por los hermanos italianos Alessandro y Andrea, el dúo electrónico Vinai cuenta con algunos singles top en las listas de EDM del mundo y se han ganado el reconocimiento de algunos de los DJs más famosos.

DÉCIMO ANIVERSARIO

Los barceloneses Dorian, presentarán en Arenal Sound su nuevo álbum 'Diez años y un día' dentro de la gira especial Décimo Aniversario, que podremos ver en agosto con varios músicos de apoyo sobre el escenario y un formato en directo distinto al usual.

Completa esta nueva tanda de confirmaciones, Jero Romero con su último trabajo producido por crowdfunding 'La Grieta', los donostiarras Joe La Reina, La Habitación Roja que en 2015 cumple 20 años de carrera ininterrumpida y Neuman, que se ha convertido en uno de los grupos de culto más importantes del país.

Las entradas pueden adquirirse desde 40€ hasta el 11 de enero o fin de existencias en la web www.arenalsound.com/entradaso a través de Ticketea.