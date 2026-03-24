Los vuelos entre La Rioja y Canarias, cada vez más cerca

El grupo empresarial Binter Canarias, a través de la sociedad Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L., ha presentado una propuesta para operar los vuelos regulares a las Islas Canarias desde el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo durante el verano.

Ayer finalizó el plazo de presentación de ofertas y la presentada sigue los pasos del proceso.

El pliego establece un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 asientos por cada uno de los dos años de duración del contrato, prorrogable dos más, hasta un máximo de cuatro. Las operaciones se desarrollarán entre junio y septiembre con un mínimo de 52 operaciones de ida y vuelta, y una capacidad mínima por vuelo de 130 plazas.

La licitadora deberá conectar el aeropuerto Logroño-Agoncillo con una de las principales terminales del archipiélago, entre Gran Canaria; Tenerife Norte; Tenerife Sur; Lanzarote y La Palma.

El Gobierno considera que la actividad y ofertas del aeropuerto son clave para potenciar la economía y dinamizar el sector turístico, más aún dado que no hay avances en materia ferroviaria.