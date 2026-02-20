Valdezcaray celebra su 50 aniversario este sábado con música, animación y tarifas reducidas

La estación de esquí de Valdezcaray cumple 50 años de existencia, en los que se ha convertido en una referencia turística de la comunidad para riojanos y visitantes, especialmente de las comunidades vecinas.

Este fin de semana se conmemora el medio siglo de existencia con una tarifa reducida en el forfait (22,5 euros para adultos y 15 euros para el público infantil) reparto de caldo y chocolate caliente en pistas y un programa de actividades festivas abiertas a toda la ciudadanía:

Agenda del 21 de febrero:

10:30–12:00 Comienzo música ambiente DJ

12:00–12:20 Primer pase musical de músicos en directo

12:20–13:00 Música infantil (todos los públicos)

13:00–13:20 Segundo pase musical de músicos en directo

13:20–14:00 Música pop-rock 80–90

14:00–14:20 Tercer pase musical de músicos en directo

14:20–15:00 Música rock 80–90 / dance / house

15:00–15:20 Último pase musical de músicos en directo

15:20–19:00 DJ musical actual (comercial)

19:00–19:30 Bajada de esquiadores y antorchas con laser show

19:30–20:30 Tiempo margen para bajar de la estación al Ayuntamiento

20:30–21:00 Videomapping en el Ayuntamiento de Ezcaray con espectáculo pirotécnico

21:00 Vino Español en Ezcaray

Agenda del 22 de febrero:

20:30–21:00 Animación en la terraza.

12:00-15:00 Hinchable y degustación de palomitas.

La estación de esquí de Valdezcaray abría este viernes, 20 de febrero, con 7 de sus 26 pistas en funcionamiento y 7,8 kilómetros esquiables, con espesor de entre 10 y 50 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, y calidad de nieve polvo y los cañones de innivación artificial en producción.