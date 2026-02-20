Valdezcaray celebra su 50 aniversario este sábado con música, animación y tarifas reducidas

La estación de esquí de Valdezcaray cumple 50 años de existencia, en los que se ha convertido en una referencia turística de la comunidad para riojanos y visitantes, especialmente de las comunidades vecinas.
Este fin de semana se conmemora el medio siglo de existencia con una tarifa reducida en el forfait (22,5 euros para adultos y 15 euros para el público infantil) reparto de caldo y chocolate caliente en pistas y un programa de actividades festivas abiertas a toda la ciudadanía:
Agenda del 21 de febrero:
- 10:30–12:00 Comienzo música ambiente DJ
- 12:00–12:20 Primer pase musical de músicos en directo
- 12:20–13:00 Música infantil (todos los públicos)
- 13:00–13:20 Segundo pase musical de músicos en directo
- 13:20–14:00 Música pop-rock 80–90
- 14:00–14:20 Tercer pase musical de músicos en directo
- 14:20–15:00 Música rock 80–90 / dance / house
- 15:00–15:20 Último pase musical de músicos en directo
- 15:20–19:00 DJ musical actual (comercial)
- 19:00–19:30 Bajada de esquiadores y antorchas con laser show
- 19:30–20:30 Tiempo margen para bajar de la estación al Ayuntamiento
- 20:30–21:00 Videomapping en el Ayuntamiento de Ezcaray con espectáculo pirotécnico
- 21:00 Vino Español en Ezcaray
Agenda del 22 de febrero:
- 20:30–21:00 Animación en la terraza.
- 12:00-15:00 Hinchable y degustación de palomitas.
La estación de esquí de Valdezcaray abría este viernes, 20 de febrero, con 7 de sus 26 pistas en funcionamiento y 7,8 kilómetros esquiables, con espesor de entre 10 y 50 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, y calidad de nieve polvo y los cañones de innivación artificial en producción.