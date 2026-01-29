TRACTORADA

Recorremos los 5 puntos en los que se desarrolla la tractorada en La Rioja

Contactamos con agricultores y ganaderos concentrados en Albelda, Agoncillo, Calahorra, Nájera, y Briones

👉​ Consulta aquí los 5 puntos donde habrá cortes por las protestas agrarias de este jueves

Cecilia Romero

Logroño |

Jornada de protestas por el campo en las carreteras riojanas; las organizaciones profesionales agrarias, ARAG-ASAJA, UPA y UAGR, convocaron para este jueves 29 de enero parones en 5 puntos de la región y hemos dedicado el inicio de nuestro Más de Uno La Rioja a recorrerlos.

Agricultores y ganaderos coincidían en que la jornada se está desarrollando de forma tranquila y que sienten el apoyo de conductores y vecinos. Los participantes en esta jornada de paro, desde los distintos puntos, nos hablaban de “futuro”; tanto a largo plazo, con previsiones nada halagüeñas, como a corto plazo, refiriéndose a la importancia de las negociaciones en este 2026.

Desde Albelda, nos atiende Roberto Ruiz-Clavijo; en el parón de Agoncillo hablamos con José Luis Pisón; Pedro Martínez, da voz a las demandas del sector primario desde Calahorra; nos acerca la jornada desde Nájera, Óliver Villar y conocemos la situación en Briones de la mano de Darío Marín.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer