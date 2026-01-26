Consulta aquí los 5 puntos donde habrá cortes por las protestas agrarias de este jueves

Las tres organizaciones profesionales agrarias en La Rioja, ARAG-ASAJA, UAGR y UPA convocan este jueves un parón en protesta de la situación del campo. Los cortes serán de 15 minutos, desde las 08:30 horas hasta las 18:00horas, en cinco puntos concretos de las carreteras riojanas.

A pesar de que ayer el Parlamento Europeo paralizó la semana pasada el acuerdo comercial entre la Unión y Mercosur, con países como Argentina, Brasil o Paraguay, los agricultores y ganaderos lidian contra los recortes de la nueva PAC y otros frentes como la competencia desleal, la ruptura de la ley de la cadena, las normas contra la protección del ganado o las exigencias en fitosanitarios.

Este lunes han confirmado la autorización de la Delegación del Gobierno en La Rioja para efectuar sus protestas.

Parones anunciados:

📍 Punto 1. BRIONES. Intersección N-232 y LR- 314.

⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 2. NÁJERA. Rotonda entre N.120a y LR-136.

⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 3. CALAHORRA. Polígono El Recuenco. (Estación de Servicio Las Gemelas)

⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 4. AGONCILLO. (Intersección N-232 y LR-261)

⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 5. ALBELDA DE IREGUA N-111. KM 314 (Restaurante La Tapiada)

⏰ Horario de los cortes: 09:00, 10:00, 11:30, 13:30, 16:30 y 18:00 horas.