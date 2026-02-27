La Guardia Civil alerta de una ciberestafa de 120.000 euros a más de 30 riojanos

La Guardia Civil emite una alerta urgente ante el notable incremento una modalidad de ciberestafa que ha afectado ya a 33 residentes riojanos, alcanzando una suma total estafada de 120.000 euros.

Los ciberdelincuentes suplantan a entidades bancarias mediante mensajes de texto advirtiendo de supuestos accesos no autorizados a su cuenta.

Estos SMS incluyen un enlace fraudulento, o un número de teléfono, para “supuestamente verificar” la situación y, al pulsarlo, la víctima accede a una web falsa, idéntica a la de su banco, donde introduce sus credenciales.

Posteriormente, contactan telefónicamente con la víctima, haciéndose pasar por el departamento antifraude generando un elevado nivel de urgencia para que la persona facilite los códigos de verificación que recibe en su móvil. Con ellos, los estafadores completan transferencias reales desde la cuenta de la víctima, vaciándola en cuestión de minutos.

Desde la Guardia Civil recomiendan extremar la precaución y desconfiar de mensajes que soliciten códigos de seguridad.