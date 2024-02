Las elecciones a la Federación Riojana más abiertas de los últimos tiempos

2024 es año Olímpico y, como año Olímpico que es, hay elecciones a la presidencia de todas las federaciones. Este año entra en vigor la nueva Ley del Deporte en nuestra Comunidad que impide que se presente a la reelección todo aquel presidente que haya estado las dos últimas legislaturas consecutivas en el cargo, salvo que no haya candidatos en una primera convocatoria, que no parece ser el caso de la Federación Riojana de Fútbol donde ante la salida de Jacinto Alonso son varios los movimientos que se están dando, además del caso de Gustavo Sáenz que ya lo había intentado en las dos últimas elecciones y que, por supuesto, lo va a intentar una tercera.

Alonso busca “delfines” que se presenten y a los que poder dirigir desde fuera, le valen incluso posibles pactos con algún otro candidato, y entre los nuevos candidatos aparecen nombres tan conocidos y populares como Miguel Ángel Lotina y Raúl Ruiz Benito que formarían una candidatura única. Este viene a ser a grandes rasgos, y sin entrar en mayores detalles, el panorama actual en torno a la nueva presidencia de la FRF donde ya ven que hay mucho movimiento y muchos intereses creados de por medio.

Mientras llega ese momento, que no será antes de último trimestre de 2024, Jacinto Alonso pretende que su despedida forzosa y no deseada sea lo más sonada posible, dejar huella, vaya. Así, tras la marcha voluntaria de las oficinas de Las Gaunas cuya devolución de llaves está intentando retrasar todo lo posible hasta el punto de haberlas reclamado Logroño Deporte, pretende también dejar la gestión de las instalaciones del Mundial 82, una instalación municipal, pero con gestión de la FRF prácticamente desde su inauguración, allá por el año 1985. A los efectos prácticos será más trabajo administrativo para Logroño Deporte que deberá hacer la distribución de campos, clubes y horarios de la instalación y también más gasto porque el mantenimiento ya no será compartido como hasta ahora. De esta forma Jacinto Alonso se va a despedir de la FRF dejando como bagaje una estupenda e innecesaria sede nueva, valorada en más de un millón de euros, pero ni la más mínima instalación deportiva propia donde poder acoger a sus clubes, trabajar con las diferentes selecciones y desarrollar su verdadero cometido de formación. Un dudoso legado después de tantos años al frente de la FRF, pero parece que además, Alonso, está obligatoriamente dispuesto a salir matando y hacerlo con las botas puestas.