Concha Andreu se disculpa tras la polémica por la foto en donde se ve que está superando el límite de velocidad en carretera

Este viernes 15 de octubre comienza el 40 Congreso Federal del PSOE en el recinto de Feria Valencia, que terminará con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo domingo 17 de octubre. Hasta la capital de la Comunidad Valenciana se están desplazando los miembros del partido, entre los que se encuentran varios ministros y presidentes autonómicos.

Este es el caso de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que ha dispuesto de su coche para asistir a este Congreso. Pero Andreu se ha visto envuelta en la polémica antes de llegar, ya que ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram por la que más tarde ha tenido que pedir perdón y borrar de la red social.

Circulaba a 156 kilómetros por hora

En un principio, la imagen no debería presentar ningún problema, ya que se trataba de una fotografía en la que Andreu había escrito "esto empieza bien" y se podía ver parte del volante de su coche oficial y un amanecer rojizo por la ventana. Pero varios usuarios se percataron de la velocidad a la que iba el coche y no tardaron en criticarlo en las redes sociales.

En concreto, el coche en el que viajaba la presidenta de La Rioja circulaba a 156 kilómetros por hora, una velocidad muy por encima del máximo permitido en las autopistas y autovías españolas, que es de 120 kilómetros por hora y aún más si se tratase de una carretera convencional (90 Km/h). Tras darse cuenta de su error la presidenta autonómica borró la imagen y la volvió a publicar, pero esta vez recortada, pero ya era tarde ya que la fotografía con la infracción estaba corriendo por las redes.

Espero que la Guardia Civil tome las medidas oportunas y la sancione

Algunos usuarios no han dudado en hacer captura de pantalla donde queda constancia de la infracción y lo han denunciado en sus cuentas y han instado a la Guardia Civil a sancionarla: "Ahí tienen a la presidenta de La Rioja circulando a 156 km/h incumpliendo los límites de velocidad. Espero que la Guardia Civil tome las medidas oportunas y la sancione. Mal ejemplo el que da la presidenta. Luego se ha dado cuenta y lo ha quitado, pero ya era tarde…".

Concha Andreu se ha disculpado por los hechos

Tras este incidente, la presidenta de La Rioja no ha dudado en responder a los usuarios que han denunciado los hechos, disculpándose por lo sucedido, aunque aclarando que ella no era la que conducía el vehículo. "¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad", ha declarado.

¿Qué multa podría tener por circular a 156 km/h?

Cuadro de la DGT sobre las sanciones por saltarse los límites de velocidad | DGT

Según confirma la Dirección General de Tráfico en su página web, la multa que podría recibir el conductor del coche de Concha Andreu por circular a 156Km/h, suponiendo que la carretera era de 120 Km/h, sería de 300 euros y, al ser considerado una infracción grave, perdería hasta dos puntos del carnet.

Sin embargo, si el límite de la carretera es de 100Km/h, la infracción por ir a 156km/h sería de 400 euros, con una pérdida de 4 puntos del carnet. Y si la carretera era de 90 Km/h, la multa ascendería a los 500 euros y perdería hasta 6 puntos del carnet de conducir.