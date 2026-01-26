Comienzan las obras en la Casa Trevijano de Logroño, que abrirá como hotel en 2028

En la capital, comienzan hoy las obras de remodelación para la apertura del nuevo Hotel Fuente Murrieta Eurostars: un alojamiento de cuatro estrellas que tendrá lugar en la emblemática Casa Trevijano, que albergará 90 habitaciones, contará con una inversión de 15 millones de euros y prevé su apertura para verano de 2028.

El hotel permitirá la contratación de 15 personas de forma directa y 10 de forma indirecta y la obra sumará unas 100 contrataciones con picos de 30.

Rubén Clavijo y Diego Rodríguez, en representación de Grupo Clavijo, daban más datos de esta intervención de gran complejidad, al tratarse de un edificio protegido, lo que obliga a conservar su fachada, volumetría y elementos arquitectónicos singulares. Aseguran que este proyecto responde a una necesidad turística que pretende ensalzar las visitas a la región en esta zona en la que se trabaja sobre el proyecto 1521 en el entorno del Revellín y Valbuena.

El edificio en sí no contará con aparcamiento pero que se ha buscado una solución junto al Parking de Gran Vía.