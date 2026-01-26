TURISMO

Comienzan las obras en la Casa Trevijano de Logroño, que abrirá como hotel en 2028

Contará con 90 habitaciones, una inversión de 15 millones de euros y permitirá 15 contratos directos

Diana Victoriano

Logroño |

En la capital, comienzan hoy las obras de remodelación para la apertura del nuevo Hotel Fuente Murrieta Eurostars: un alojamiento de cuatro estrellas que tendrá lugar en la emblemática Casa Trevijano, que albergará 90 habitaciones, contará con una inversión de 15 millones de euros y prevé su apertura para verano de 2028.

El hotel permitirá la contratación de 15 personas de forma directa y 10 de forma indirecta y la obra sumará unas 100 contrataciones con picos de 30.

Rubén Clavijo y Diego Rodríguez, en representación de Grupo Clavijo, daban más datos de esta intervención de gran complejidad, al tratarse de un edificio protegido, lo que obliga a conservar su fachada, volumetría y elementos arquitectónicos singulares. Aseguran que este proyecto responde a una necesidad turística que pretende ensalzar las visitas a la región en esta zona en la que se trabaja sobre el proyecto 1521 en el entorno del Revellín y Valbuena.

El edificio en sí no contará con aparcamiento pero que se ha buscado una solución junto al Parking de Gran Vía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer